BYD планує будівництво заводів у ЄС — Finance.ua

BYD планує будівництво заводів у ЄС Сьогодні 01:24 — Фондовий ринок

BYD планує будівництво заводів у ЄС

У 2024 р. кількість європейських реєстрацій BYD зросла на 216% - до 49 984 авто. Водночас компанія відстає від MG, яка продала в Європі 243 тис. автомобілів.

Таку статистику наводить Укравтопром.

Щоб посилити свою присутність, BYD зосереджується на локалізації виробництва та розширенні роздрібної торгівлі.

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Китайська компанія планує збільшити кількість дилерських центрів у Німеччині з 28 до 120 і будує два складальні заводи — один в Сегеді, Угорщина, який відкриється вже у жовтні, а інший в Ізмірі, Туреччина, запланований на березень 2026 року. Ці заводи зменшать залежність від тарифів ЄС на електромобілі китайського виробництва

BYD також пристосовується до повільного розвитку європейського ринку електромобілів, активно пропонуючи плагін-гібриди.

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