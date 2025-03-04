BYD планує будівництво заводів у ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD планує будівництво заводів у ЄС

Фондовий ринок
18
BYD планує будівництво заводів у ЄС
BYD планує будівництво заводів у ЄС
У 2024 р. кількість європейських реєстрацій BYD зросла на 216% - до 49 984 авто. Водночас компанія відстає від MG, яка продала в Європі 243 тис. автомобілів.
Таку статистику наводить Укравтопром.
Щоб посилити свою присутність, BYD зосереджується на локалізації виробництва та розширенні роздрібної торгівлі.
Читайте також
Китайська компанія планує збільшити кількість дилерських центрів у Німеччині з 28 до 120 і будує два складальні заводи — один в Сегеді, Угорщина, який відкриється вже у жовтні, а інший в Ізмірі, Туреччина, запланований на березень 2026 року. Ці заводи зменшать залежність від тарифів ЄС на електромобілі китайського виробництва
BYD також пристосовується до повільного розвитку європейського ринку електромобілів, активно пропонуючи плагін-гібриди.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.