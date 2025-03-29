BYD встановила новий рекорд по прибутку та виторгу — Finance.ua

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BYD встановила новий рекорд по прибутку та виторгу

Фондовий ринок
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BYD встановила новий рекорд по прибутку та виторгу
BYD встановила новий рекорд по прибутку та виторгу
Китайський виробник електромобілів BYD у четвертому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток на 73,1% до рекордних $2,1 млрд (15 млрд юанів). Виторг за цей період зріс на 52,7% до $37,92 млрд (274,9 млрд юанів).
Про це пише Reuters.
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За підсумками року прибуток компанії піднявся на 34% до $5,56 млрд (40,3 млрд юанів), а виторг — на 29%.
Акції BYD у Гонконзі зросли на 51% від початку року, наблизившись до історичного максимуму.
У 2024 році BYD обійшла Volkswagen, ставши лідером продажів авто в Китаї з рекордними 4,25 млн одиниць.
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Продажі автомобілів і супутніх товарів, що формують 79,4% доходу, принесли 22,3% валового прибутку — на 1,3 пункти більше, ніж у 2023-му.
Компанія активно просуває доступні моделі, посилюючи цінову конкуренцію на китайському ринку.
Нещодавно BYD представила платформу для електромобілів із надшвидкою зарядкою та оголосила про безкоштовні функції розумного водіння для більшості моделей. Експорт зріс на 71,9%, склавши 10% від загальних продажів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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