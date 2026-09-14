ФГВФО з початку війни виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн Сьогодні 15:34 — Фондовий ринок ФГВФО з початку війни виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку повномасштабної війни виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн, а загалом за весь час існування Фонду — 105,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО

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«За 28 років Фонд гарантування вкладів довів, що є невід’ємною складовою фінансової безпеки України. За ці роки змінилося практично все — від розвитку економіки, технологій до випробувань спочатку пандемією і вже п’ятий рік поспіль — повномасштабною війною, що вимагає від нас нових рішень і водночас зміцнює як інституцію», — наголосила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

За її словами, незмінним залишається головне: у центрі роботи Фонду — вкладник. Тому потрібно зробити все, щоб і надалі забезпечувати стабільність фінансової системи, яка навіть у найтяжчі для країни часи спроможна захистити заощадження людей.

Зазначається, що сума коштів фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців у банках продовжує зростати — вона сягнула 1,75 трлн гривень, причому майже дві третини коштів українці зберігають у національній валюті.

За цей час Фонд став одним із лідерів у сфері цифровізації державних послуг: 25% сум, виплачених вкладникам з початку війни, здійснено дистанційно (через онлайн-банкінг і сервіс «Повернення вкладів» у застосунку «Дія»).

Сума розрахунків із кредиторами банків в процесі ліквідації з 2012 року досягла 77,7 млрд грн, з яких 21,6 млрд грн — від початку повномасштабної війни.

Для розрахунків з кредиторами триває реалізація активів банків, що виводяться з ринку. Сума надходжень від продажу активів за час війни становить 9,5 млрд грн.

Фонд також продовжує позовну роботу щодо осіб, причетних до доведення банків до неплатоспроможності. Загальна сума позовних вимог становить 188,6 млрд грн; крім того подано цивільні позови у кримінальних провадженнях на загальну суму 29,7 млрд грн.

Проти рф подано позови за збитками 18 банків, завданими країною-агресором з 2014 по лютий 2022 року, з яких виграно позови щодо восьми банків. За збитками, завданими після 24 лютого 2022 року, Фонд розпочав процес подання заяв про компенсацію до міжнародного Реєстру збитків.