ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)

Технології&Авто
84
ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)
ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)
Експерти склали список із п’яти дизельних авто, які найчастіше потребують ремонту, спираючись на типові несправності та відгуки власників, пише mmr.net.ua.

1. BMW X5 (E70) 3.0d

ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)
Дизельний кросовер цього покоління страждає від проблем із турбіною, вихлопною системою та паливними форсунками. Типові несправності включають швидке зношення вихрових заслінок і вихід із ладу паливної апаратури, що призводить до дорогих ремонтів.

2. Mazda 6 2.2 Diesel

ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)
Цей автомобіль чутливий до якості пального, що часто спричиняє проблеми. Найпоширеніші поломки: засмічення сажового фільтра (DPF), несправності форсунок і турбіни. Дизельна версія Mazda 6 відома своєю ненадійністю в експлуатації.

3. Volkswagen Passat B6 2.0 TDI (2005−2010)

ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)
Дизельні двигуни цього Passat мають конструктивні недоліки в паливній системі. Власники стикаються зі зношенням масляної помпи, поломками турбіни та необхідністю дорогого ремонту форсунок, що робить авто ризикованим вибором на вторинному ринку.

4. Renault Laguna III 2.0 dCi

ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)
Ця модель часто підводить через проблеми з електронікою та паливною системою. Типові несправності включають збої в електронних блоках, поломки системи упорскування та турбіни, що призводить до частих візитів на СТО.

5. Peugeot 407 2.0 HDi

ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)
Хоча двигун може бути витривалим, слабкими місцями є навісне обладнання та електроніка. Власники повідомляють про проблеми з EGR-клапаном, несправності в електропроводці та швидке засмічення сажового фільтра (DPF).
Ці моделі, попри привабливі характеристики чи ціну на вторинному ринку, часто створюють значні витрати на ремонт. Водіям, які розглядають покупку дизельного авто, варто ретельно перевіряти технічний стан перед придбанням.
Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems