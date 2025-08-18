ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото) Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

ТОП-5 дизельних авто, які найчастіше ламаються — думка експертів (фото)

Експерти склали список із п’яти дизельних авто, які найчастіше потребують ремонту, спираючись на типові несправності та відгуки власників, пише mmr.net.ua

1. BMW X5 (E70) 3.0d

Дизельний кросовер цього покоління страждає від проблем із турбіною, вихлопною системою та паливними форсунками. Типові несправності включають швидке зношення вихрових заслінок і вихід із ладу паливної апаратури, що призводить до дорогих ремонтів.

2. Mazda 6 2.2 Diesel

Цей автомобіль чутливий до якості пального, що часто спричиняє проблеми. Найпоширеніші поломки: засмічення сажового фільтра (DPF), несправності форсунок і турбіни. Дизельна версія Mazda 6 відома своєю ненадійністю в експлуатації.

3. Volkswagen Passat B6 2.0 TDI (2005−2010)

Дизельні двигуни цього Passat мають конструктивні недоліки в паливній системі. Власники стикаються зі зношенням масляної помпи, поломками турбіни та необхідністю дорогого ремонту форсунок, що робить авто ризикованим вибором на вторинному ринку.

4. Renault Laguna III 2.0 dCi

Ця модель часто підводить через проблеми з електронікою та паливною системою. Типові несправності включають збої в електронних блоках, поломки системи упорскування та турбіни, що призводить до частих візитів на СТО.

5. Peugeot 407 2.0 HDi

Хоча двигун може бути витривалим, слабкими місцями є навісне обладнання та електроніка. Власники повідомляють про проблеми з EGR-клапаном, несправності в електропроводці та швидке засмічення сажового фільтра (DPF).

Ці моделі, попри привабливі характеристики чи ціну на вторинному ринку, часто створюють значні витрати на ремонт. Водіям, які розглядають покупку дизельного авто, варто ретельно перевіряти технічний стан перед придбанням.

Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.