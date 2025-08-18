Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class»

Технології&Авто
15
Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class»
Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class»
BMW готує серйозний крок у розвитку електромобільності — з 2026 року модель BMW i3 вийде на ринок у новому поколінні, побудованому на платформі «New Class». Вона обіцяє технологічні інновації, сучасний дизайн та підвищену енергоефективність.
Як повідомляє Notebookcheck, «New Class» — це спеціально розроблена електрична платформа, яка стане основою не лише для i3, але й для інших моделей, зокрема BMW iX3.
Вона створена для підвищення продуктивності, зниження енергоспоживання та забезпечення повної інтеграції цифрових рішень в усі системи автомобіля.
Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class»
Зовнішність нового i3 базується на концепті BMW Vision New Class, вперше представленому на виставці IAA Mobility 2023. Модель поєднує чисті лінії та мінімалізм з оновленим прочитанням класичних дизайнерських рішень BMW.
BMW робить акцент на екологічності, впроваджуючи концепцію «Secondary First» — пріоритетне використання перероблених матеріалів. Наприклад, корпус високовольтної батареї міститиме до 30% вторинного алюмінію, що допоможе скоротити викиди CO₂ протягом усього життєвого циклу автомобіля.
Разом з новим i3 компанія планує випустити і спортивну електричну модифікацію BMW iM3. Її виробництво розпочнеться у березні 2027 року. Автомобіль отримає чотиримоторну систему приводу, спеціальні сидіння M-серії та опційні карбон-керамічні гальма.
За матеріалами:
double.news
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems