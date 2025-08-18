Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class» — Finance.ua

Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class» Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

Електромобіль BMW i3 нового покоління вийде у 2026 році на базі «New Class»

BMW готує серйозний крок у розвитку електромобільності — з 2026 року модель BMW i3 вийде на ринок у новому поколінні, побудованому на платформі «New Class». Вона обіцяє технологічні інновації, сучасний дизайн та підвищену енергоефективність.

Як повідомляє Notebookcheck , «New Class» — це спеціально розроблена електрична платформа, яка стане основою не лише для i3, але й для інших моделей, зокрема BMW iX3.

Вона створена для підвищення продуктивності, зниження енергоспоживання та забезпечення повної інтеграції цифрових рішень в усі системи автомобіля.

Зовнішність нового i3 базується на концепті BMW Vision New Class, вперше представленому на виставці IAA Mobility 2023. Модель поєднує чисті лінії та мінімалізм з оновленим прочитанням класичних дизайнерських рішень BMW.

BMW робить акцент на екологічності, впроваджуючи концепцію «Secondary First» — пріоритетне використання перероблених матеріалів. Наприклад, корпус високовольтної батареї міститиме до 30% вторинного алюмінію, що допоможе скоротити викиди CO₂ протягом усього життєвого циклу автомобіля.

Разом з новим i3 компанія планує випустити і спортивну електричну модифікацію BMW iM 3 . Її виробництво розпочнеться у березні 2027 року. Автомобіль отримає чотиримоторну систему приводу, спеціальні сидіння M-серії та опційні карбон-керамічні гальма.

