Acura RSX дебютував як кросовер — Finance.ua

Acura RSX дебютував як кросовер

Модель Acura RSX повертається як електричний кросовер. Але на відміну від ZDX, він використовує абсолютно нову платформу електромобілів Honda.

Майже 25 років тому Acura RSX дебютував як наступник Integra, і він значною мірою продовжив шлях цього автомобіля — як більш вишукана версія Honda Civic.

Тепер RSX повертається як щось зовсім інше, електричний кросовер з дахом фастбек. Acura дебютує з новим прототипом RSX під час Тижня автомобілів у Монтереї, і це анонс електромобіля, який скоро з’явиться.

На відміну від ZDX, який використовує архітектуру електромобілів Ultium від GM, RSX — це власна розробка. Це буде перший серійний автомобіль на новій платформі електромобілів Honda, яка дебютувала з концептами Honda 0 Series, і Acura планує будувати його на тій самій лінії в Мерісвіллі (штат Огайо), що й Integra з бензиновим двигуном.

Acura називає модель «прототипом», але зазвичай прототипи Honda дуже близькі до майбутніх серійних моделей. Тож приблизно так виглядатиме новий RSX, хоча жовте забарвлення мабуть буде опцією.

Технічно RSX матиме повний привід з двома двигунами, передню підвіску на подвійних поперечних важелях та гальма марки Brembo. Прототип встановлений на 21-дюймові колеса, а Acura каже, що широка задня частина натхненна другим поколінням NSX.

RSX також стане першим продуктом Honda, який працюватиме з новою інформаційно-розважальною системою автовиробника ASIMO OS, названою на честь його улюбленого людиноподібного робота. Acura вважає це «програмно-визначеним» автомобілем з ОС, яка вивчає налаштування користувача, та системою, яка може обробляти оновлення програмного забезпечення по бездротовій мережі.

RSX також отримає зарядний порт North American Charging Standard (NACS) у стилі Tesla та матиме функцію заряджання від автомобіля до зарядки, тому його можна використовувати фактично як своєрідний генератор.

Проте деякі деталі ще не оприлюднені: розмір акумулятора, запас ходу та найголовніше — ціна. Однак оскільки RSX менший за ZDX, можна припустити, що він буде дешевшим.

