Дебютував лімітований Rolls-Royce Brabus з екстравагантнии дизайном (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дебютував лімітований Rolls-Royce Brabus з екстравагантнии дизайном (фото)

Технології&Авто
59
Дебютував лімітований Rolls-Royce Brabus з екстравагантнии дизайном (фото)
Дебютував лімітований Rolls-Royce Brabus з екстравагантнии дизайном (фото), Фото: brabus.com
Новий Rolls-Royce Cullinan Brabus 700 випустять лімітованою серією, його оцінили в 914 787 євро, тобто понад мільйон доларів.
Про авто розповіли на сайті німецького ательє.
Тюнінг Rolls-Royce Cullinan зробив його дизайн виразнішим. Кросовер отримав агресивніші бампери, карбонові обвіс та спойлери.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
Колісні арки розширили, аби вмістити 24-дюймові ковані диски Brabus Monoblock M Platinum Edition із шинами 295/30 ZR24 спереду та 355/25 ZR24 ззаду. Також звертають на себе увагу оригінальні ходові вогні.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
Салон Rolls-Royce Cullinan зробили ще дорожчим. В оздобленні використано перфоровану оливкову шкіру та карбон, а педалі прикрасили металевими накладками. За доплату пропонують фірмові сумки.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
У Brabus доопрацювали і двигун Rolls-Royce Cullinan. Тепер 6,75-літровий V12 твін-турбо розвиває 700 к. с. і 950 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальну швидкість обмежено на позначці 250 км/год.
Крім того, кросовер Rolls-Royce отримав новий гучніший вихлоп та спортивну підвіску із заниженим до 25 мм кліренсом.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems