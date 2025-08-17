Дебютував лімітований Rolls-Royce Brabus з екстравагантнии дизайном (фото) — Finance.ua

Дебютував лімітований Rolls-Royce Brabus з екстравагантнии дизайном (фото)
Новий Rolls-Royce Cullinan Brabus 700 випустять лімітованою серією, його оцінили в 914 787 євро, тобто понад мільйон доларів.
Про авто розповіли на сайті німецького ательє.
Тюнінг Rolls-Royce Cullinan зробив його дизайн виразнішим. Кросовер отримав агресивніші бампери, карбонові обвіс та спойлери.
Колісні арки розширили, аби вмістити 24-дюймові ковані диски Brabus Monoblock M Platinum Edition із шинами 295/30 ZR24 спереду та 355/25 ZR24 ззаду. Також звертають на себе увагу оригінальні ходові вогні.
Салон Rolls-Royce Cullinan зробили ще дорожчим. В оздобленні використано перфоровану оливкову шкіру та карбон, а педалі прикрасили металевими накладками. За доплату пропонують фірмові сумки.
У Brabus доопрацювали і двигун Rolls-Royce Cullinan. Тепер 6,75-літровий V12 твін-турбо розвиває 700 к. с. і 950 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальну швидкість обмежено на позначці 250 км/год.
Крім того, кросовер Rolls-Royce отримав новий гучніший вихлоп та спортивну підвіску із заниженим до 25 мм кліренсом.
Поділитися новиною
Також за темою
Дебютував лімітований Rolls-Royce Brabus з екстравагантнии дизайном (фото)
Найпопулярніші гібридні авто в Україні: нові та вживані
Які автівки найпопулярніші серед автомобільних крадіїв
Honor презентував новий смартфон (фото)
Dodge представив бензиновий Charger (фото, відео)
Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото)