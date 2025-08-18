Тепер у WhatsApp можна планувати групові дзвінки — Finance.ua

Тепер у WhatsApp можна планувати групові дзвінки Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Meta додав у WhatsApp нові функції для групових дзвінків, включно з можливістю планування зустрічей і «підняттям руки». Це наближає месенджер до рівня Zoom та Google Meet.

З 14 серпня WhatsApp дозволяє планувати групові дзвінки безпосередньо у вкладці «Дзвінки». Користувачі можуть натиснути «+» і вибрати «Запланувати дзвінок», запросити учасників та надіслати їм посилання. Воно відкриє доступ до зустрічі у зазначений час і дозволить додати подію до календаря. Учасники отримають сповіщення, коли настав час приєднатися.

Окрім планування, WhatsApp додав:

функцію «підняти руку» — щоб дати знати, що ви хочете висловитись;

емодзі-реакції під час дзвінків;

відображення списку учасників у вкладці «Дзвінки».

WhatsApp, який у 2009 році починав як застосунок для обміну повідомленнями, все більше інтегрує інструменти для віддаленої роботи. Нові функції роблять його зручнішим для командних зустрічей, що раніше було перевагою Zoom та Google Meet.

