Xiaomi анонсувала новий розумний годинник Redmi Watch 6

Xiaomi показала свій новий розумний годинник Redmi Watch 6, який стане наступником доступної моделі Watch 5. Серія Redmi Watch традиційно орієнтована на користувачів, які хочуть отримати максимум можливостей за помірну ціну, і новинка зберігає цей підхід — із невеликими, але помітними змінами в дизайні. Водночас для більш вибагливих існує серія Xiaomi Watch.

Про це пише notebookcheck.

Судячи з офіційних зображень, Redmi Watch 6 отримав оновлений корпус із додатковою кнопкою на правому боці під колесом керування (цифровою коронкою). Такий підхід наближує його зовні до моделей Apple Watch (крім Ultra).

Поки що компанія не уточнила, яку саме функцію виконуватиме ця кнопка, але зміна виглядає логічною для покращення зручності керування.

Дисплей залишився тим самим — 2,07 дюйма, як і у попередника. Екран створений на базі AMOLED-панелі, тож користувачі можуть очікувати насичених кольорів і високу контрастність.

За офіційними даними, рамки екрана стали тоншими — лише 2 мм, що робить дисплей візуально більшим.

Xiaomi підкреслює, що Redmi Watch 6 має тонкий і вишуканий дизайн, що додає йому преміальності, незважаючи на бюджетний статус.

Корпус годинника виготовлений із високоміцного алюмінію, що має забезпечити довговічність і стійкість до подряпин.

Годинник буде доступний у трьох кольорах: Bright Moon Silver (світло-сріблястий), Elegant Black (елегантний чорний) та Mist Blue (туманно-блакитний).

Автономність залишилась без змін — до 24 днів роботи на одному заряді, як і в Redmi Watch 5.

Інші характеристики поки не розкривають, але варто згадати, що попередня модель підтримувала п’ятисистемну навігацію, Bluetooth-дзвінки та мала лінійний вібромотор, який забезпечував чіткий тактильний відгук.

Очікується, що ці функції або покращать, або принаймні збережуть у новій версії.

