0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi анонсувала новий розумний годинник Redmi Watch 6

Технології&Авто
52
Xiaomi анонсувала новий розумний годинник Redmi Watch 6
Xiaomi анонсувала новий розумний годинник Redmi Watch 6
Xiaomi показала свій новий розумний годинник Redmi Watch 6, який стане наступником доступної моделі Watch 5. Серія Redmi Watch традиційно орієнтована на користувачів, які хочуть отримати максимум можливостей за помірну ціну, і новинка зберігає цей підхід — із невеликими, але помітними змінами в дизайні. Водночас для більш вибагливих існує серія Xiaomi Watch.
Про це пише notebookcheck.
Читайте також
Судячи з офіційних зображень, Redmi Watch 6 отримав оновлений корпус із додатковою кнопкою на правому боці під колесом керування (цифровою коронкою). Такий підхід наближує його зовні до моделей Apple Watch (крім Ultra).
Поки що компанія не уточнила, яку саме функцію виконуватиме ця кнопка, але зміна виглядає логічною для покращення зручності керування.
Дисплей залишився тим самим — 2,07 дюйма, як і у попередника. Екран створений на базі AMOLED-панелі, тож користувачі можуть очікувати насичених кольорів і високу контрастність.
Читайте також
За офіційними даними, рамки екрана стали тоншими — лише 2 мм, що робить дисплей візуально більшим.
Xiaomi підкреслює, що Redmi Watch 6 має тонкий і вишуканий дизайн, що додає йому преміальності, незважаючи на бюджетний статус.
Xiaomi анонсувала новий розумний годинник Redmi Watch 6
Корпус годинника виготовлений із високоміцного алюмінію, що має забезпечити довговічність і стійкість до подряпин.
Годинник буде доступний у трьох кольорах: Bright Moon Silver (світло-сріблястий), Elegant Black (елегантний чорний) та Mist Blue (туманно-блакитний).
Читайте також
Автономність залишилась без змін — до 24 днів роботи на одному заряді, як і в Redmi Watch 5.
Інші характеристики поки не розкривають, але варто згадати, що попередня модель підтримувала п’ятисистемну навігацію, Bluetooth-дзвінки та мала лінійний вібромотор, який забезпечував чіткий тактильний відгук.
Очікується, що ці функції або покращать, або принаймні збережуть у новій версії.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems