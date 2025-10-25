Гібриди насправді не набагато кращі для довкілля, ніж бензинові автомобілі, — дослідження 25.10.2025, 02:08 — Технології&Авто

Гібридні електромобілі з заряджанням (PHEV) на практиці генерують майже вп’ятеро більші обсяги викидів, ніж заявляють виробники.

Про це йдеться у звіті неурядових європейських організацій T&E.

Автовиробники просувають плагін-гібриди як компроміс між бензиновими та повністю електричними моделями: дозволяють долати більші відстані без підзарядки, ніж електромобілі й одночасно на 75% менше забруднюють довкілля, ніж традиційні автівки.

«Плагін-гібриди — одне з найбільших шахрайств в історії автомобілебудування. Вони викидають майже стільки ж, скільки й бензинові автомобілі», — заявляє Люсьєн Матьє з T&E.

Однак аналіз даних про викиди 127 тисяч гібридів, зареєстрованих у Європі у 2023 році, показав, що вони викидають лише на 19% менше вуглецю, ніж бензинові та дизельні автомобілі.

Різниця між заявленими (ліворуч) та реальними (праворуч) викидами бензинових автівок і плагін-гібридів

Навіть під час руху в електричному режимі гібриди споживають у середньому три літри бензину на 100 кілометрів.

У результаті вони викидають 68 грамів вуглецю на кілометр, пройдений в електричному режимі, й це у 8,5 разів більше, ніж заявляють офіційні тести.

Це пояснюється тим, що електродвигуни у гібридах зазвичай мають недостатню потужність для високих швидкостей або крутих підйомів, тож має вмикатися двигун внутрішнього згорання.

Загалом двигун забезпечує потужність майже на третину відстані, пройденої в електричному режимі.

При цьому водії витрачають на заправку та зарядку плагін-гібридів на 500 євро більше на рік, ніж заявлено, — через приховане споживання пального та електрики.

Також гібриди з підзарядкою ще й дорожчі в покупці, ніж електромобілі: у Німеччині, Франції та Великій Британії у в середньому різниця становить 15,2 тисячі євро.



Більші акумулятори роблять автомобілі важчими й, отже, ті спалюють більше пального в режимі двигуна. Також споживають більше енергії, коли їздять на акумуляторі.

Найбільший розрив між офіційними та реальними викидами мають гібриди Mercedes-Benz: 494%. А гібриди GLE-класу перевищують офіційне значення аж на 611%.

Недооцінка викидів від гібридів дозволила чотирьом основним групам автовиробників уникнути штрафів на суму понад 5 мільярдів євро у період між 2021 і 2023 роками.

