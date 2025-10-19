0 800 307 555
Lamborghini відкладає перший електромобіль Lanzador, роблячи ставку на Plug-in гібриди

Компанія Lamborghini переглядає свої плани щодо електрифікації модельного ряду, зокрема концептуального автомобіля Lanzador, який два роки тому був представлений як перший повністю електричний автомобіль бренду.
Про це повідомив генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн.

Чому Lamborghini змінює плани електрифікації

Замість очікуваного повного переходу на електротягу, Lanzador тепер готується до запуску як plug-in гібрид, подібно до моделей Urus SE та Revuelto.
Це рішення стало відповіддю на зміну ринкових тенденцій і очікувань клієнтів, які наразі не сприймають електромобілі як повноцінну альтернативу традиційним двигунам.
Він зазначив, що хоча компанія технічно готова створити електромобіль, це було б «неправильним рішенням» у найближчі роки.
Причиною такого кроку стала загальна стагнація попиту на електромобілі у світі, особливо в сегменті люксових і спортивних авто.
Lamborghini вважає, що для нішевих брендів, які орієнтуються на високу продуктивність і емоційність водіння, повна електрифікація поки що не є доцільною.
У компанії наголошують, що гібридні моделі вже демонструють успіх, і саме на вдосконаленні цієї технології буде зосереджено зусилля найближчим часом.
Водночас Lamborghini прагне зменшити викиди CO₂ у всьому модельному ряді, не жертвуючи при цьому характером своїх автомобілів.
Остаточне рішення щодо силової установки Lanzador має бути прийняте до кінця року, а серійна версія очікується у 2029 році.
Такий підхід суттєво відрізняється від стратегії Ferrari, яка вже наступного року планує представити свій перший повністю електричний автомобіль — модель Elettrica.
Ferrari демонструє впевненість у майбутньому електромобілів, тоді як Lamborghini обирає обережність і поступовий перехід, зберігаючи вірність своїм традиціям і очікуванням клієнтів, які звикли до потужних V12 і агресивного дизайну.
Авто
