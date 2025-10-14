Скільки кілометрів може проїхати електрокар Tesla лише з 1% заряду Сьогодні 22:29 — Технології&Авто

Деякі водії продовжують уникати електромобілів, оскільки побоюються, що вони здатні проїхати лише невелику відстань без підзарядки, яка може зайняти кілька годин. Проте сучасні електричні моделі мають досить великий запас ходу.

Supercar Blondie розповіли, яку відстань здатні проїхати електромобілі Tesla лише з 1% заряду. З’ясувалося, що цього може бути достатньо для того, щоб дістатися до найближчої зарядної станції.

Незалежні тести показали, що з 1% заряду батареї автомобілі Tesla в середньому здатні проїхати від 3 до 5 кілометрів. Проте реальний показник варіюється залежно від погодних умов і швидкості руху.

Теоретично, електрокар Tesla Model 3 Long Range із заявленим запасом ходу 531 км може проїхати на 1% заряді близько 5,3 кілометра. Проте ця цифра може швидко скоротитися в холодну погоду або під час руху на високій швидкості, підкреслили у виданні.

Крім того, електромобілі Tesla здатні їхати навіть за нульового рівня заряду батареї. Проте в такому разі електрокар не зможе проїхати кілька кілометрів.

