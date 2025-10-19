0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)

Технології&Авто
43
Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)
Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)
Німецька компанія Capricorn, відома своєю участю у створенні моделей Bugatti, McLaren і Porsche, а також постачанням компонентів для болідів Формули-1, ралі та перегонів «Ле-Ман», офіційно представила свій перший автомобіль власної розробки — Capricorn 01 Zagato.
Дизайн новинки створено легендарним італійським ательє Zagato, а тираж моделі обмежено 19 екземплярами. Ціна стартує від $3,15 млн, а перші поставки заплановано на початок наступного року.
Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)

900 к.с. та «аналоговий» характер

Capricorn 01 Zagato створено для поціновувачів чистого водійського досвіду. Автомобіль має п’ятиступеневу механічну коробку передач і 5,2-літровий V8 із наддувом, побудований на базі двигуна Ford.
Потужність становить 900 к.с. і 1000 Н·м крутного моменту, що при сухій масі менше 1200 кг забезпечує розгін до 100 км/год менш ніж за 3 секунди. Максимальна швидкість обмежена 360 км/год.
Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)
На відміну від більшості сучасних суперкарів, Capricorn 01 Zagato не має жодних електричних надбудов — це повністю механічний автомобіль, створений у дусі класики, де все підпорядковано відчуттям водія.

Конструкція та інженерія

Під карбоновим кузовом — монокок у стилі гоночних прототипів LMP1, також виготовлений із вуглепластику, з переднім і заднім підрамниками.
Підвіска — двохважільна з системою push-rod і амортизаторами Bilstein, які мають три режими: Comfort, Sport та Track.
Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)
Легкі 21-дюймові диски приховують карбон-керамічні гальма Brembo, що забезпечують точне дозування зусилля навіть на високих швидкостях.

Інтер’єр без екранів

Салон Capricorn 01 Zagato виконаний у стилі «чистого мінімалізму»: жодних сенсорних панелей чи мультимедійних дисплеїв. Є лише невеликий висувний екран камери заднього виду.
Водночас збережено невеликий багажник об’ємом 110 літрів, що робить авто придатним не лише для треку, а й для коротких поїздок.

Новий напрям Capricorn

Виробництво суперкара буде налагоджено в Німеччині, де Capricorn має потужності для виготовлення гоночних компонентів.
У компанії зазначили, що Capricorn 01 Zagato стане першим автомобілем у новій лінійці суперкарів і гіперкарів, які випускатимуться під власним брендом.
За матеріалами:
borgexpert
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems