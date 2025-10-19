10 найкращих доступних смартфонів, які можна купити восени 2025 року (фото) 19.10.2025, 01:17 — Технології&Авто

10 найкращих доступних смартфонів, які можна купити восени 2025 року (фото)

Оглядачі порталу Tech Advisor склали добірку недорогих телефонів, які можна купити восени 2025 року. Головний критерій при відборі був «низька ціна, висока цінність».

У авторів вийшов значний список із десяти гаджетів на базі Android. Щоб не заплутатися, пристрої розкидали за кількома категоріями.

Nothing CMF Phone 2 Pro (~11 000 грн) — найкращий загалом

Якщо порівнювати з першим поколінням, то апгрейд суттєвий — додали NFC-модуль, телеоб’єктив із 2-кратним оптичним зумом, вищий рейтинг пило- та водозахисту IP54, а пікова яскравість тепер 3000 ніт. Ідеальний смартфон за свій цінник.

Galaxy A16 5G (~7 000 грн) — найкращий бюджетний Samsung

Пристрій пропонує преміальний дизайн, AMOLED-екран і 6-річну підтримку оновленнями, в той час як багато бюджетних моделей «живуть» всього 2−3 роки.

OnePlus Nord CE 5 (~13000 грн) — швидка зарядка

Під капотом розміщений великий акумулятор ємністю 5200 мАг, який не розрядиться за цілий день. Що ще більш вражає, так це дротова зарядка на 80 Вт, що дає змогу зарядити повну батарею менш ніж за 50 хвилин.

Galaxy A25 5G (~9000 грн) — найкращі камери

Основна камера 50 Мп (f/1,8) з OIS доповнена ширіком з роздільною здатністю 8 Мп (f/2,2) і макро-модулем на 2 Мп. Фронтальна камера — 13 Мп. Тобто за свої гроші знімає смартфон відмінно.

Motorola G85 5G (~9000 грн) — найкращий дисплей.

Нехай цей смартфон не може похвалитися хорошими камерами, 6,67-дюймова pOLED-панель з частотою 120 Гц затьмарює конкурентів у своєму ціновому діапазоні.

Motorola G04 (~4000 грн) — найкращий ультрабюджетний смартфон

Його продуктивності вистачить для повсякденних завдань, а яскравості екрана вистачає для комфортного використання в будь-яку погоду. Також девайс пропонує непогану автономність.

Galaxy A15 4G (~6 000 грн) — телефон із тривалою підтримкою

Працює апарат під управлінням One UI 6 на основі Android 14, але підтверджено цілих шість великих оновлень Android.

Motorola G56 (~10 000 грн) — найкращий час автономної роботи

За рахунок оптимізації програмного забезпечення та продуктивності телефон з легкістю живе два робочих дні. До додаткових особливостей моделі також варто віднести топовий захист від пилу і вологи IP69.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (~14 000 грн) — найкраще залізо

Базується «прошка» на процесорі MediaTek Dimensity 7300-Ultra, а отже, він справляється як з базовими завданнями, так і з запуском ігор на середніх і високих налаштуваннях графіки.

TCL 50 Pro Nxtpaper (~10 000 грн) — для читання

Головною його фішкою є спеціальний дисплей з ефектом «паперу», розроблений для зручності очей і збільшення автономності.

