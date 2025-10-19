Дебютував найбюджетніший електрокросовер Renault (фото) 19.10.2025, 02:08 — Технології&Авто

Дебютував найбюджетніший електрокросовер Renault (фото), Фото: Renault

Електрокросовер Renault Kwid E-Tech пройшов модернізацію і дебютував у Бразилії. Там він уже виходить на ринок за ціною від 99 900 реалів ($18 200), тобто є дешевшим за бензиновий Renault Duster.

Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті виробника.

3,7-метровий електромобіль Renault Kwid E-Tech (у деяких країнах він називається City K-ZE) — брат-близнюк Dacia Spring. Оскільки нещодавно румунська модель оновилася, то тепер освіжили і Renault.

Фото: Renault

Як і Dacia, кросовер Renault Kwid E-Tech отримав нові передню і задню частини. Йому замінили фари, ліхтарі, бампери, фальшрадіаторну решітку та двері багажника.

Фото: Renault

У салоні встановили нові кермо, передню панель і цифровий щиток приладів, а також збільшений 10-дюймовий тачскрін. До того ж, покращили внутрішнє оздоблення.

Фото: Renault

Силова установка не зазнала змін. Новий Renault Kwid E-Tech зберіг 65-сильний електромотор та батарею ємністю 26,8 кВт∙год. Запас ходу становить 257 км. Утім, невдовзі може з’явитися потужніша 100-сильна версія, адже споріднений кросовер Dacia Spring нещодавно її отримав.

