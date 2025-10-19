0 800 307 555
Дебютував найбюджетніший електрокросовер Renault (фото)

Технології&Авто
Дебютував найбюджетніший електрокросовер Renault (фото), Фото: Renault
Електрокросовер Renault Kwid E-Tech пройшов модернізацію і дебютував у Бразилії. Там він уже виходить на ринок за ціною від 99 900 реалів ($18 200), тобто є дешевшим за бензиновий Renault Duster.
Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті виробника.
3,7-метровий електромобіль Renault Kwid E-Tech (у деяких країнах він називається City K-ZE) — брат-близнюк Dacia Spring. Оскільки нещодавно румунська модель оновилася, то тепер освіжили і Renault.
Фото: Renault
Фото: Renault
Як і Dacia, кросовер Renault Kwid E-Tech отримав нові передню і задню частини. Йому замінили фари, ліхтарі, бампери, фальшрадіаторну решітку та двері багажника.
Фото: Renault
Фото: Renault
У салоні встановили нові кермо, передню панель і цифровий щиток приладів, а також збільшений 10-дюймовий тачскрін. До того ж, покращили внутрішнє оздоблення.
Фото: Renault
Фото: Renault
Силова установка не зазнала змін. Новий Renault Kwid E-Tech зберіг 65-сильний електромотор та батарею ємністю 26,8 кВт∙год. Запас ходу становить 257 км. Утім, невдовзі може з’явитися потужніша 100-сильна версія, адже споріднений кросовер Dacia Spring нещодавно її отримав.
Авто
