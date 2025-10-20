MG показав потужний електричний позашляховик
Перші зображення нового електричного позашляховика MG S6 EV з’явилися в Інтернеті завдяки тестам безпеки Euro NCAP. Автовиробник поки що не опублікував офіційних фото, проте завдяки випробуванням на аварії можна оцінити основні риси дизайну майбутньої моделі.
Передня частина MG S6 EV перегукується з моделлю S5: низько розташована розділена решітка радіатора, світлодіодні денні ходові вогні та окремі фари у трикутних елементах. Задня частина відзначається плавними лініями, складним світловим підписом і затемненим бампером із гострим дифузором.
Інтер’єр поки не показаний офіційно, однак кадри краш-тестів демонструють квадратне кермо, великий центральний інформаційно-розважальний екран та проекційний дисплей над приладовою панеллю.
Поділитися новиною
Також за темою
Isuzu оновила D-Max (фото)
MG показав потужний електричний позашляховик
Українці все частіше обирають китайські авто: найпопулярніші нові та вживані моделі
Lamborghini відкладає перший електромобіль Lanzador, роблячи ставку на Plug-in гібриди
Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)
Mercedes інтегрує штучний інтелект Google Gemini у свої автомобілі (фото, відео)