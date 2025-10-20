0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

MG показав потужний електричний позашляховик

Технології&Авто
27
MG показав потужний електричний позашляховик
MG показав потужний електричний позашляховик
Перші зображення нового електричного позашляховика MG S6 EV з’явилися в Інтернеті завдяки тестам безпеки Euro NCAP. Автовиробник поки що не опублікував офіційних фото, проте завдяки випробуванням на аварії можна оцінити основні риси дизайну майбутньої моделі.
Передня частина MG S6 EV перегукується з моделлю S5: низько розташована розділена решітка радіатора, світлодіодні денні ходові вогні та окремі фари у трикутних елементах. Задня частина відзначається плавними лініями, складним світловим підписом і затемненим бампером із гострим дифузором.
Інтер’єр поки не показаний офіційно, однак кадри краш-тестів демонструють квадратне кермо, великий центральний інформаційно-розважальний екран та проекційний дисплей над приладовою панеллю.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems