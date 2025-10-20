MG показав потужний електричний позашляховик 20.10.2025, 00:52 — Технології&Авто

MG показав потужний електричний позашляховик

Перші зображення нового електричного позашляховика MG S6 EV з’явилися в Інтернеті завдяки тестам безпеки Euro NCAP. Автовиробник поки що не опублікував офіційних фото, проте завдяки випробуванням на аварії можна оцінити основні риси дизайну майбутньої моделі.

Передня частина MG S6 EV перегукується з моделлю S5: низько розташована розділена решітка радіатора, світлодіодні денні ходові вогні та окремі фари у трикутних елементах. Задня частина відзначається плавними лініями, складним світловим підписом і затемненим бампером із гострим дифузором.

Інтер’єр поки не показаний офіційно, однак кадри краш-тестів демонструють квадратне кермо, великий центральний інформаційно-розважальний екран та проекційний дисплей над приладовою панеллю.

