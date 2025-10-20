Нью-Йорк заборонив орендодавцям використовувати ШІ для маніпуляцій із цінами на житло Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

Нью-Йорк заборонив орендодавцям використовувати ШІ для маніпуляцій із цінами на житло

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул підписала закон, який забороняє орендодавцям застосовувати штучний інтелект для узгодження або фіксації орендної плати. Документ має на меті запобігти «ціновим змовам», що шкодять орендарям і спотворюють ринок житла.

Як повідомляє The Verge, компанії на кшталт RealPage пропонували орендодавцям програмне забезпечення, яке «оптимізує» орендну плату. Алгоритми визначають «ідеальну» ціну, кількість мешканців чи умови продовження договору, що фактично дозволяє фіксувати ціни.

У RealPage заявляють, що їхня технологія допомагає підвищити ефективність і прибутковість бізнесу. Однак законодавці наголошують: такі алгоритми «спотворюють ринок» і погіршують становище орендарів у час, коли житлова криза в США досягла історичного рівня.

Що пропонують

Новий закон визначає, що орендодавці, які використовують подібне ПЗ, автоматично вважатимуться учасниками цінової змови. Це стосується навіть тих, хто робить це несвідомо або без наміру домовлятися про ціни.

«Два або більше орендодавці, які використовують алгоритми для встановлення цін, фактично перестають конкурувати одне з одним», — зазначено у документі.

Збитки та судові позови

За даними законодавців, застосування таких алгоритмів коштувало американським орендарям близько $3,8 млрд у 2024 році. Розслідування ProPublica пов’язало діяльність RealPage зі стрімким зростанням цін на оренду по всій країні, після чого проти компанії було подано судовий позов з боку уряду США.

«Цей закон оновлює наше антимонопольне законодавство, щоб чітко заявити: встановлення цін на оренду за допомогою ШІ є незаконним», — наголосив співавтор законопроєкту, сенатор штату Бред Хойлман-Сігал.

Закон набуде чинності через 60 днів.

