Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир за останні чотири роки

Нерухомість
Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир за останні чотири роки
Вартість оренди житла в Україні за останні чотири роки зазнала істотних коливань — від різкого зростання на Заході до здешевшання на Сході.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

2022 рік: стрибок цін на Заході, падіння на Сході

Після початку повномасштабної війни оренда різко подорожчала у відносно безпечних регіонах.
Так у 2022 році в Ужгороді оренда подорожчала на 125% і досягла 15 тисяч гривень, в Івано-Франківську — на 119% до 11 тисяч, а у Львові — на 72%, до 15 тисяч.
Не відставали й Тернопіль та Львів, де ціни злетіли на 110% (до 8 тис. гривень) та на 72% (до 15 тис. гривень) відповідно.
Натомість у прифронтових містах ціни впали.
  • Харків — на 35%, до 4 тис. гривень,
  • Херсон — на 44%, до 2,5 тис. гривень,
  • Київ — на 14%, до 9 тис. гривень.

2023 рік: поступове відновлення

Через рік ринок почав відновлюватися. Найбільше зростання спостерігалося у Чернігові (+85%) та Житомирі (+60%). У Києві оренда подорожчала на 39% - до 12,5 тис. гривень.
На Заході ціни стабілізувалися, а в окремих містах, як-от у Чернівцях та Полтаві, навіть знизилися на 10−12%.

2024 рік: загальне зростання

У більшості міст зафіксовано підвищення цін. Зокрема, у Києві та Львові ціни зросли на 18% - до 15 тис. гривень та 18 тис. гривень відповідно.
У Чернівцях вартість оренди підвищилася до 11,6 тис. гривень (+27%), а у Чернігові — до 7,5 тис. гривень (+35%).
Найнижчі ціни лишалися у Запоріжжі, Харкові та Херсоні — 3−5 тис. гривень.
2025 рік: помірне зростання

У поточному році вартість оренди продовжує зростати, але вже повільніше.
  • Київ — 17 тис. гривень (+13%),
  • Одеса — 11 тис. гривень (+25%),
  • Харків — 5 тис. гривень (+29%).
Водночас у Чернівцях та Чернігові аналітики фіксують незначне зниження — на 6−7%.

Чого чекати далі

За даними аналітиків, ринок оренди пройшов шлях від хаотичних коливань до поступової стабілізації.
З 2024 року спостерігається сталий ріст, а ціни традиційно залишаються найвищими у великих містах — Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. На сході оренда все ще найдоступніша через безпекову ситуацію.
Раніше Finance.ua писав, що у вересні-жовтні ціни на оренду житла зросли в середньому на 8,3% і досягла позначки у 7 816 гривень.
Середня плата за оренду 1-кім. квартири у вересні склала 7 816 гривень, це на 8,3% дорожче ніж минулого року.
За матеріалами:
РБК-Україна
Нерухомість
