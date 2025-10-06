В Україні пропонують знизити податок на оренду квартир Сьогодні 09:11 — Нерухомість

В Україні пропонують знизити податок на оренду квартир

У рамках реформи житлової політики пропонується знизити рівень оподаткування з оренди квартир.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Це дозволить вивести ринок оренди з тіні і для держави збільшити обсяг одержуваних податків. Для орендодавців же це дозволить отримати абсолютно білі доходи, поліпшити свій статус перед банками і мати підтвердження легального доходу як в Україні, так і в країнах Євросоюзу», — пояснила Шуляк.

За її словами, зараз орендодавці повинні платити 23% від доходу, отриманого за оренду. Суть змін полягає в тому, щоб знизити цей розмір до 5−10%.

«Впевнена, що від цієї ініціативи виграють абсолютно всі: і держава, і орендодавці, і орендарі, чиї права, в свою чергу, будуть захищені», — сказала голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

в Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла;

законопроєкт № 12377, який готується до другого читання, пропонує зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно. Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.

