В Україні з’явиться соціальна оренда: що відомо про ставки

У Верховній Раді готуються до ухвалення законопроєкту, який дозволить українським сім’ям витрачати на оренду житла не більше 25−30% доходу. Для деяких категорій громадян держава може взяти витрати на себе повністю.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Що хочуть ухвалити

Йдеться про законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», який готують до другого читання.

Документ передбачає запуск в Україні інструменту соціальної оренди — поширеної практики в країнах ЄС.

За словами Шуляк, родини, що потребують поліпшення житлових умов, зможуть орендувати державне або комунальне житло за ставкою, яка не перевищуватиме третини їхнього доходу.

Ставка буде розраховуватися за формулою з трьох складових. Перш завсе — за доходом наймача: платіж буде коригуватися так, щоб сім’я реально могла його тягнути, а у певних випадках ставка для окремих категорій населення може бути навіть нижчою за витрати на фактичне утримання житла.

«Якщо говорити про загальні цифри, то ми плануємо, що вартість оренди соціального житла буде становити близько 65% від приватної оренди», — зазначила Шуляк.

Як це працюватиме

Орендодавці щороку перевірятимуть доходи наймачів. Якщо сім’я два роки поспіль заробляє більше за встановлені межі, договір оренди припинятимуть, щоб залишити інструмент адресним.

Базою для соціальної оренди стануть державний і муніципальний фонди житла. Частину об’єктів планують отримати завдяки інвентаризації недобудов, які вигідніше завершити або реконструювати, ніж зводити нові. Долучатися зможуть і приватні власники квартир — за умови податкових пільг, як у країнах ЄС.

«Платежі орендарів будуть йти у револьверний ресурс для розширення фонду. Прозорість забезпечить єдина інформаційно-аналітична система в сфері житла. Усі паперові списки переходять у цифрову чергу: людина подає заявку онлайн, вносить перелік необхідних для системи даних, бачить рух черги, яку неможливо буде пересувати вручну», — додала Шуляк.

Європейський контекст

За словами депутатки, ухвалення законопроєкту № 12377 є зобов’язанням України перед ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

«Наш пріоритет — соціальна оренда в Україні має стати реальною опцією для родин уже найближчим часом. Ми доопрацьовуємо законопроєкти, запускаємо цифрову систему, готуємо пілоти та фінансові механізми.

Це чесні правила замість хаосу, довгі гроші замість латання дір і прозорість замість «ручного режиму». Повернення людям відчуття дому — це найкраща інвестиція у відновлення країни", — підсумувала Шуляк

