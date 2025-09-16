Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться

В Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла.

Про це розповіла голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Як відомо, український ринок оренди житла хотів би бажати кращого. Дуже часто орендарі стають заручниками нечесних умов оренди, спонтанного виселення чи різкого підвищення ціни без попереднього узгодження. Водночас орендодавці можуть стикатися з проблемою нищення майна та іншими спірними ситуаціями», — наголосиля Шуляк.

Читайте також Де найдешевше орендувати однокімнатну квартиру в Україні (інфографіка)

Законопроєкт № 12377 , який готується до другого читання, передбачає запровадження більш прозорих правил у цій сфері. Зокрема, пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.

Ініціатори наголошують, що цей крок має захистити як права орендарів, так і права орендодавців, забезпечивши баланс інтересів на ринку житла.

Тим часом українці підписують петицію

Петиція про врегулювання роботи рієлторів вже набрала необхідні 25 тисяч підписів.

За словами авторки петиції, українцям доводиться сплачувати значні суми комісій — від 50 до100% від вартості оренди або 2−5% від купівлі, навіть за умови, що вони не наймали рієлтора, а знайшли житло самостійно.

Тому діяльність рієлторів пропонують обов’язково реєструвати у формі ФОП або юридичної особи.

Також серед вимог ініціаторів петиції:

встановлення мінімальних стандартів освіти, кваліфікації та сертифікації спеціалістів;

укладення письмового договору або надання іншого підтвердження співпраці з клієнтом;

заборона стягнення комісії без фактичного звернення клієнта;

адміністративна відповідальність за порушення цих правил.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.