Правила скасування реєстрації: за що можуть виписати з житла

Кабмін уточнив правила скасування реєстрації місця проживання, запровадивши чіткий перелік підстав для анулювання, зокрема незаконну реєстрацію або наявність недійсних документів.

Документ чіткіше визначає, коли реєстраційні дії можуть бути визнані незаконними, а також встановлює єдині підходи для органів реєстрації на місцях.

Нові правила спрямовані на те, щоб рішення про скасування реєстрації ухвалювалися виключно в межах адміністративної процедури та з урахуванням прав і законних інтересів громадян. Це означає, що органи реєстрації не можуть діяти довільно або без належного обґрунтування.

У яких випадках реєстрацію місця проживання можуть скасувати?

Оновлений порядок передбачає чіткий перелік підстав, за яких відомості про місце проживання можуть бути визнані недійсними.

Причини скасування:

реєстрація, що була проведена з порушенням законодавства або без належних правових підстав;

для оформлення реєстрації використали документ, який згодом визнали недійсним;

є судове рішення, що зобов’язує скасувати реєстрацію місця проживання;

у реєстрі територіальної громади виявлено неправдиві відомості, які впливають на законність внесеного запису.

Також у документі уточнюється, що у разі скасування реєстрації батьків або законних представників автоматично втрачає чинність реєстрація дітей, якщо вона була здійснена за тією ж адресою.

Як тепер повідомлятимуть громадян про скасування реєстрації

Паралельно зі змінами до порядку уряд запровадив новий механізм інформування громадян. Повідомлення про скасування зареєстрованого місця проживання надходитимуть безпосередньо через застосунок Дія

Важливо! Push-сповіщення дозволяють оперативно дізнатися про зміну статусу реєстрації без очікування паперових листів або звернення до органів влади.

Повідомлення отримуватимуть користувачі віком від 14 років за умови, що їхні персональні дані та податковий номер внесені до реєстру територіальної громади.

Що це означає для власників житла і зареєстрованих осіб

Уточнення підстав для скасування реєстрації означає, що громадяни можуть краще розуміти, за яких обставин їхні дані можуть бути виключені з реєстру. Для власників житла це також створює більш прозорі правила у випадках, коли реєстрація була проведена з порушеннями або на підставі недійсних документів.

Оновлений порядок робить процес скасування реєстрації більш формалізованим і передбачуваним, а цифрові повідомлення через Дію дозволяють швидше реагувати на зміни та уникати проблем під час отримання адміністративних послуг або соціальних виплат.

Що означає скасування свідоцтва про право власності

На відміну від скасування реєстрації, скасування права власності на нерухомість відбувається через зміну або скасування запису в Державному реєстрі речових прав, а не через анулювання паперового свідоцтва.

Процедура скасування може бути здійснена адміністративно через Міністерство юстиції або через суд, залежно від того, чи є суперечка між сторонами. Питання скасування права власності постає, якщо реєстрація проведена незаконно або на підставі документів, які втратили чинність.

