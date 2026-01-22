Інвестиція в нерухомість під оренду відновила привабливість — експерти Сьогодні 19:03 — Нерухомість

Інвестиція в нерухомість під оренду відновила привабливість — експерти

Інвестиція в нерухомість під оренду відновила привабливість після падіння у 2022-му, у деяких проєктах вона сягає 30%, повернулися запити іноземних покупців.

Про це повідомили українські забудовники, опитані агентством «Інтерфакс-Україна ».

Особливість 2025 року

Повернення на первинний ринок пакетних інвесторів та покупців, для яких нерухомість стає одним із ліквідних активів для зберігання власних фінансів.

Комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд» Олена Рижова повідомила, що на ранніх етапах будівництва частка інвестиційних угод вже становить близько 15% загального обсягу продажів житла.

«Проте для покупців це вже не короткострокові спекуляції, а один із найбільш надійних активів та способів зберегти власні гроші», — зауважила вона.

Керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль зазначив, що торік частка інвестиційного попиту стабілізувалася.

«Інвесторів було в межах 25−30% - трохи менше в першій частині року та 45−55% в жовтні-грудні. На інвестпопит найбільше впливають доступність іпотеки/розстрочки, очікування щодо орендних ставок і загальна невизначеність», — повідомив він.

Своєю чергою в компанії DIM констатували зростання попиту на інвестиційні угоди, також за рахунок клієнтів, які раніше відкладали рішення. При цьому у компанії відмітили збільшення частки інвесторів з-за кордону.

В РІЕЛ повідомили, що після майже цілковитої паузи у 2022−2023 роках інтерес до «пакетних» угод у 2025 році поступово повернувся, і хоча все ще не масово, але вже на достатньому рівні, щоб говорити про відновлення інвестиційної активності. Компанія будує у столиці та Львові, динаміка продажів співставна, але у Києві відмічається зростання кількості запитів саме на інвестиційні покупки.

За словами керівниці департаменту продажів Greenville у Львові Юлії Білень, частка інвестиційних угод дещо трансформувалася, зокрема класичні короткострокові інвестиції поступилися місцем стратегічним вкладенням.

«Інвестори віддають перевагу ліквідним житловим комплексам з масштабом та продуманою інфраструктурою, якісним будівництвом, щоб був потенціал зростання вартості. Тобто інвестиція сьогодні — це довгострокова стратегія», — каже Білень.

Раніше Finance.ua писав , що станом на 20 січня 2026 року в Києві найдорожча оренда 1-кімн. квартири в Печерському та Шевченківському районах — 34 тис. грн та 23 тис. грн відповідно.

Найдешевше квартири можна знайти в Деснянському районі — за 9800 грн.

Нагадаємо, згідно зі статистикою ЛУН від 19.01.2026 року, ціни на квартири на вторинному ринку зросли за рік у більшості регіонів України.

