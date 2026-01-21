0 800 307 555
укр
Де у Києві найдешевша та найдорожча оренда 1-кімн. квартири в січні (інфографіка)

Нерухомість
608
Станом на 20 січня 2026 року в Києві найдорожча оренда 1-кімн. квартири в Печерському та Шевченківському районі — 34 тис. грн та 23 тис. грн відповідно.
Про це йдеться в інфографіці ЛУН.
Найдешевше квартири можна знайти в Деснянському районі — за 9800 грн.
Дніпровський та Дарницький райони - 14 тис. та 15 тис. відповідно.

Передмістя Києва

Тут 1-кімнатну можна винайняти за такі кошти:
  • Бровари 12 тис. грн.
  • Буча — 12 300 грн.
  • Гостомель — 10 тис. грн.
  • Ірпінь — 15 тис. грн.
  • Вишневе — 12 тис. грн.
  • Петропавлівська Борщагівка — 14 500 грн.
При цьому зростання оренди квартир за рік становило понад 6%, а за місяць оренда в столиці виросла +3%.
Який відсоток зарплати йде на оренду

Щоб зняти 1 кімнатну квартиру у столиці, українці мають викласти у січні 52% своєї зарплати в середньому. У серпні 2025 року для порівняння було 67% зарплати.
Квартири швидко здаються в оренду, на це нині йде приблизно 11 днів. І цей відсоток збільшився порівняно з минулим роком на 83%.
Нагадаємо, згідно зі статистикою ЛУН від 19.01.2026 року, ціни на квартири на вторинному ринку зросли за рік у більшості регіонів України.
У столиці 1-кімнатна квартира подорожчала на 12% і нині її можна купити від 68 тис. доларів.
Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ скасовує застарілий Житловий кодекс і запроваджує нові механізми доступу громадян до житла. Одним із інструментів, передбачених законом, є оренда з правом викупу.
Йдеться про житло, яке після 10 років оренди можна буде оформити у власність. Скористатися таким правом дозволяється лише один раз.
Платежі, які орендар сплачуватиме протягом цього періоду, надходитимуть до спеціального револьверного фонду. Кошти з нього спрямовуватимуться на будівництво нового соціального житла.
До цього ж фонду зараховуватимуться платежі за соціальну оренду. Її розмір визначатиметься індивідуально для кожної родини та не перевищуватиме 30% сукупного доходу домогосподарства.
Що саме зміниться для простих українців, детально розповідаємо в статті Новий закон про житлову політику: що змінюється для українців.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
