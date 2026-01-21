Де у Києві найдешевша та найдорожча оренда 1-кімн. квартири в січні (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Найдешевша та найдорожча оренда 1 кім. квартири в січні

Станом на 20 січня 2026 року в Києві найдорожча оренда 1-кімн. квартири в Печерському та Шевченківському районі — 34 тис. грн та 23 тис. грн відповідно.

Про це йдеться в інфографіці ЛУН

Найдешевше квартири можна знайти в Деснянському районі — за 9800 грн.

Дніпровський та Дарницький райони - 14 тис. та 15 тис. відповідно.

Передмістя Києва

Тут 1-кімнатну можна винайняти за такі кошти:

Бровари 12 тис. грн.

Буча — 12 300 грн.

Гостомель — 10 тис. грн.

Ірпінь — 15 тис. грн.

Вишневе — 12 тис. грн.

Петропавлівська Борщагівка — 14 500 грн.

При цьому зростання оренди квартир за рік становило понад 6%, а за місяць оренда в столиці виросла +3%.

Який відсоток зарплати йде на оренду

Щоб зняти 1 кімнатну квартиру у столиці, українці мають викласти у січні 52% своєї зарплати в середньому. У серпні 2025 року для порівняння було 67% зарплати.

Квартири швидко здаються в оренду, на це нині йде приблизно 11 днів. І цей відсоток збільшився порівняно з минулим роком на 83%.

Нагадаємо, згідно зі статистикою ЛУН від 19.01.2026 року, ціни на квартири на вторинному ринку зросли за рік у більшості регіонів України.

У столиці 1-кімнатна квартира подорожчала на 12% і нині її можна купити від 68 тис. доларів.

Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ скасовує застарілий Житловий кодекс і запроваджує нові механізми доступу громадян до житла. Одним із інструментів, передбачених законом, є оренда з правом викупу.

Йдеться про житло, яке після 10 років оренди можна буде оформити у власність. Скористатися таким правом дозволяється лише один раз.

Платежі, які орендар сплачуватиме протягом цього періоду, надходитимуть до спеціального револьверного фонду. Кошти з нього спрямовуватимуться на будівництво нового соціального житла.

До цього ж фонду зараховуватимуться платежі за соціальну оренду. Її розмір визначатиметься індивідуально для кожної родини та не перевищуватиме 30% сукупного доходу домогосподарства.

