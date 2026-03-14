Рейтинг найдорожчих столиць Європи для купівлі житла

До трійки найдорожчих столиць Європи за вартістю житла потрапили Люксембург, Копенгаген та Берн. Найдоступніша нерухомість — у Скопʼє, столиці Північної Македонії.

Про це свідчить дослідження Rational FX.

У яких європейських столицях найвищі ціни на житло

У 2026 році найдорожчою столицею Європи для купівлі житла визнано Люксембург. Середня вартість житла становить понад 960 тисяч євро, а ціна за квадратний метр перевищує 11 тисяч євро.

Окрім того, Люксембург має одні з найвищих орендних ставок у Європі.

Серед основних причин високої вартості житла — обмежена пропозиція нерухомості, приплив робочої сили, а також дефіцит вільної землі для забудови.

Водночас Люксембург посідає перше місце у рейтингу країн з найвищою оплатою праці в Європі. Середня річна зарплата на повній зайнятості становить майже 83 тис. євро. Країна входить не лише до числа європейських, а й світових лідерів за рівнем оплати праці.

ТОП-10 найдорожчих європейських столиць для купівлі житла:

Люксембург — середня вартість житла становить 961 333; Копенгаген — 916 333 євро; Берн — 852 976 євро; Лондон — 794 333 євро; Париж — 727 000 євро; Рейк’явік — 615 667 євро; Лісабон — 576 667 євро; Берлін — 569 333 євро; Амстердам — 546 667; Відень — 538 000 євро.

Де житло найдешевше

Скоп’є стало найдоступнішою столицею Європи для купівлі житла — середня ціна квартири тут становить близько 65 тис. євро.

До трійки найдешевших європейських столиць за вартістю нерхомості також потрапили Сараєво (близько 132 000 євро) та Бухарест (приблизно 135 500 євро).

Аналітики пояснюють нижчі ціни меншими доходами населення, повільнішим економічним розвитком та мінімальним іноземним попитом на нерухомість.

Як зазначалося раніше, у Європі знижується рівень володіння житлом, дедалі більше людей свідомо обирають оренду замість купівлі. Фінансові бар’єри залишаються важливим чинником, однак вони не єдині.

Серед тих, хто не планує купувати житло:

53% задоволені поточними умовами проживання;

21% не хочуть брати на себе довгострокові зобов’язання, пов’язані з володінням нерухомістю;

19% називають причиною високу вартість і початкові витрати.

Найкращі європейські країни для життя та роботи

Раніше Finance.ua писав , що Швейцарію визнано найкращою країною для життя та роботи. Серед основних переваг країни — стабільна економіка, високий рівень безпеки, якісна медична допомога та баланс між роботою та життям.

Життя у Швейцарії дороге: середні витрати на місяць для самотньої особи становлять 3 100−3 700 доларів. Оренда в Цюриху або Женеві може сягати понад 2 000 доларів, а проїзний коштує близько 70−90 доларів на місяць.

Водночас зарплати тут значно перевищують доходи в сусідніх країнах — зазвичай на 30−50% більше, ніж на аналогічних посадах у Франції, Німеччині чи Австрії.

До десятки найкращих європейських країн для роботи та життя увійшли:

Швейцарія. Якість життя: 100. Вартість життя: $3,186 Данія. Якість життя: 96. Вартість життя: $2130 Ліхтенштейн. Якість життя: 95. Вартість життя: $2491 Ірландія. Якість життя: 93. Вартість життя: $2626 Люксембург. Якість життя: 93. Вартість життя: $2641 Ісландія. Якість життя: 92. Вартість життя: $3155 Норвегія. Якість життя: 92. Вартість життя: $2219 Нідерланди. Якість життя: 92. Вартість життя: $2,351 Швеція. Якість життя: 92. Вартість життя: $1,728 Німеччина. Якість життя: 91. Вартість життя: $1,755

