Рейтинг найкращих європейських країн для життя та роботи (інфографіка) Сьогодні 12:08 — Світ

Швейцарія - найкраща країна Європи для роботи та життя, Фото: freepik

Найкращі країни Європи для життя та роботи мають чудову інфраструктуру, сильні соціальні системи та приваблюють людей з усього світу. Лідером цьогорічного рейтингу стала Швейцарія.

Про це свідчить дослідження аналітичного ресурсу «RankingRoyals».

У рейтингах оцінюють якість життя (безпека, охорона здоров’я, освіта, інфраструктура), а також реальні щомісячні витрати на проживання (житло, харчування та транспорт).

Найкращі європейські країни для життя та роботи, Інфографіка: "RankingRoyals"

ТОП-10 найкращих країн Європи для роботи та життя

Швейцарію визнано найкращою країною для життя та роботи. Серед основних переваг країни — стабільна економіка, високий рівень безпеки, якісна медична допомога та баланс між роботою та життям.

У середньому мешканці країни працюють близько 42 годин на тиждень і мають від 4 до 6 тижнів відпустки на рік. Завершувати робочий день вчасно тут вважається нормою, а не винятком.

Життя у Швейцарії дороге: середні витрати на місяць для самотньої особи становлять 3 100−3 700 доларів. Оренда в Цюриху або Женеві може сягати понад 2 000 доларів, а проїзний коштує близько 70−90 доларів на місяць.

Водночас зарплати тут значно перевищують доходи в сусідніх країнах — зазвичай на 30−50% більше, ніж на аналогічних посадах у Франції, Німеччині чи Австрії.

До десятки найкращих європейських країн для роботи та життя увійшли:

Швейцарія. Якість життя: 100. Вартість життя: $3,186 Данія. Якість життя: 96. Вартість життя: $2130 Ліхтенштейн. Якість життя: 95. Вартість життя: $2491 Ірландія. Якість життя: 93. Вартість життя: $2626 Люксембург. Якість життя: 93. Вартість життя: $2641 Ісландія. Якість життя: 92. Вартість життя: $3155 Норвегія. Якість життя: 92. Вартість життя: $2219 Нідерланди. Якість життя: 92. Вартість життя: $2,351 Швеція. Якість життя: 92. Вартість життя: $1,728 Німеччина. Якість життя: 91. Вартість життя: $1,755

Європейські країни з найвищими середніми зарплатами

Раніше Finance.ua писав , що середня річна зарплата у європейських країнах суттєво різниться залежно від регіону. Найвищі доходи отримують працівники у Західній та Північній Європі.

Перше місце посідає Люксембург, де середня річна зарплата на повній зайнятості становить майже 83 тис. євро. Країна входить не лише до числа європейських, а й світових лідерів за рівнем оплати праці.

