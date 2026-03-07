Рейтинг найкращих європейських країн для життя та роботи (інфографіка)
Найкращі країни Європи для життя та роботи мають чудову інфраструктуру, сильні соціальні системи та приваблюють людей з усього світу. Лідером цьогорічного рейтингу стала Швейцарія.
Про це свідчить дослідження аналітичного ресурсу «RankingRoyals».
У рейтингах оцінюють якість життя (безпека, охорона здоров’я, освіта, інфраструктура), а також реальні щомісячні витрати на проживання (житло, харчування та транспорт).
ТОП-10 найкращих країн Європи для роботи та життя
Швейцарію визнано найкращою країною для життя та роботи. Серед основних переваг країни — стабільна економіка, високий рівень безпеки, якісна медична допомога та баланс між роботою та життям.
У середньому мешканці країни працюють близько 42 годин на тиждень і мають від 4 до 6 тижнів відпустки на рік. Завершувати робочий день вчасно тут вважається нормою, а не винятком.
Життя у Швейцарії дороге: середні витрати на місяць для самотньої особи становлять 3 100−3 700 доларів. Оренда в Цюриху або Женеві може сягати понад 2 000 доларів, а проїзний коштує близько 70−90 доларів на місяць.
Водночас зарплати тут значно перевищують доходи в сусідніх країнах — зазвичай на 30−50% більше, ніж на аналогічних посадах у Франції, Німеччині чи Австрії.
До десятки найкращих європейських країн для роботи та життя увійшли:
- Швейцарія. Якість життя: 100. Вартість життя: $3,186
- Данія. Якість життя: 96. Вартість життя: $2130
- Ліхтенштейн. Якість життя: 95. Вартість життя: $2491
- Ірландія. Якість життя: 93. Вартість життя: $2626
- Люксембург. Якість життя: 93. Вартість життя: $2641
- Ісландія. Якість життя: 92. Вартість життя: $3155
- Норвегія. Якість життя: 92. Вартість життя: $2219
- Нідерланди. Якість життя: 92. Вартість життя: $2,351
- Швеція. Якість життя: 92. Вартість життя: $1,728
- Німеччина. Якість життя: 91. Вартість життя: $1,755
Європейські країни з найвищими середніми зарплатами
Раніше Finance.ua писав, що середня річна зарплата у європейських країнах суттєво різниться залежно від регіону. Найвищі доходи отримують працівники у Західній та Північній Європі.
Перше місце посідає Люксембург, де середня річна зарплата на повній зайнятості становить майже 83 тис. євро. Країна входить не лише до числа європейських, а й світових лідерів за рівнем оплати праці.
