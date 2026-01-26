На якій нерухомості можна заробити у 2026 році
В умовах нестабільності вкладення у ринок нерухомості — це про вміння знаходити баланс між викликами воєнного часу та бажанням отримати вигоду. Розповідаємо, як заробити на нерухомості у 2026 році, та чи можливо зараз зайти в об’єкт і вийти з нього з профітом уже за рік-півтора.
Як розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук, теоретичноза рік заробити на нерухомості можливо, але це не універсальна схема.
На що варто зважати
Експерт наголошує, що епоха, коли можна було купувати будь-що на етапі котловану й автоматично отримувати плюс, минула. Зараз же інвестору важливо дивитися не на красиві рендери, а на контекст.
«Локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні», — зазначає Іванчук.
Де шукати ліквідність
Якщо ми говоримо про короткий термін, то мільйонники залишаються єдиним острівцем відносної безпеки, оскільки саме тут хоча б є рух капіталу. Іванчук погоджується, що велике місто — це передусім можливість швидко «скинути» актив, якщо знадобляться гроші.
«Переваги — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність», — підкреслює він.
Проте висока конкуренція та порог входу часто з’їдають значну частку очікуваного прибутку.
Цікавий зсув відбувається в бік «робочих конячок» — складських приміщень та невеликих комерційних площ. Поки житловий сектор буксує через безпекові питання, бізнес відчайдушно шукає, де зберігати товар.
«Бізнесу вкрай не вистачає складів», — каже Іванчук, натякаючи, що саме тут зараз можна знайти орендаря швидше, ніж у будь-якому офісному центрі чи ЖК.
Якої нерухомості краще уникати
Найбільша пастка 2026 року — це ілюзія низької ціни. Дешеві об’єкти в передмісті чи в містах з незрозумілою безпековою ситуацією можуть стати «мертвим вантажем». Також варто забути про складну, вузькоспеціалізовану комерцію.
«Мінуси — це ризики простоїв і залежність від активності малого бізнесу», — нагадує аналітик.
Якщо ваш потенційний орендар закриється через місяць, ваша «швидка» інвестиція перетвориться на головний біль.
Раніше ми повідомляли, що за словами експертів, інвестиція в нерухомість під оренду відновила привабливість після падіння у 2022-му — у деяких проєктах вона сягає 30%.
Поділитися новиною
Також за темою
Гетманцев анонсував масштабну програму житлових кредитів під 3%
На якій нерухомості можна заробити у 2026 році
Кого не можуть виселити із житла в 2026 році
Інвестиція в нерухомість під оренду відновила привабливість — експерти
В Україні запустять застосунок для перевірки будівництва: як він працюватиме
Яку частку зарплати українці витрачають на оренду житла: дослідження OLX