Іпотека в Україні: обсяги, ставки та регіони у листопаді

Іпотечне кредитування у листопаді скоротилося на 6% до 1,5 млрд гривень

У листопаді банки України видали 743 іпотечні кредити на загальну суму 1,5 млрд грн, що на 6% менше у порівнянні із жовтнем (1,6 млрд гривень). Середньозважена ефективна ставка на первинному ринку становила 8,14% річних (8,2% у жовтні) та 9,42% на вторинному ринку (9,4% у жовтні).

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Первинний і вторинний ринки

Більша частина іпотечних кредитів у листопаді була надана на первинному ринку нерухомості. Банки видали 434 кредити на суму 910 млн грн. Із них 163 кредити на 319 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку нерухомості упродовж місяця видано 309 іпотечних кредитів на загальну суму 614 млн грн.

Відсоткові ставки

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами на первинному ринку у листопаді становила 8,14% річних. На вторинному ринку — 9,42% річних.

Якість іпотечного портфеля залишається на високому рівні. Частка непрацюючих кредитів у загальному портфелі становить 11%.

Іпотека в листопаді 2025 року

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано в Київській області. Тут укладено 239 договорів на загальну суму 521 млн грн, що становить 34% від загального обсягу виданих кредитів.

Другу позицію посів Київ, де банки видали 148 іпотечних кредитів на суму 343 млн грн. Далі йдуть Львівська область із 51 договором на 109 млн грн, Івано-Франківська область — 40 договорів на 75 млн грн, а також Волинська область, де укладено 32 договори на 56 млн грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що у Верховній Раді ініціюють запуск масштабної програми доступного житла для українців у межах діяльності Національної установи розвитку (НУР). Програма орієнтована на соціально незахищені категорії громадян. Зокрема, йдеться про вчителів, медичних працівників, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, а також біженців, які втратили житло внаслідок війни.

Кредити на житло надаватимуться за ставкою 3% річних у гривні. При цьому розмір щомісячного платежу за кредитом має відповідати встановленим обмеженням.

