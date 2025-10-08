Ціни на житло та оренду в ЄС продовжують зростати: де найбільші та найменші (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Ціни на житло та оренду в ЄС продовжують зростати: де найбільші та найменші (інфографіка)

У другому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,4%, а орендна плата — на 3,2% порівняно з аналогічним кварталом 2024 року.

Порівняно з першим кварталом 2025 року ціни на житло зросли на 1,6%, а орендна плата — на 0,7%.

Таку інформацію повідомляє Євростат.

Між 2010 роком і другим кварталом 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 60,5%, а орендна плата — на 28,8%.

Хоча орендна плата стабільно зростала, ціни на житло мали більш різноманітну тенденцію, демонструючи разюче зростання між першим кварталом 2015 року та третім кварталом 2022 року, після чого відбулося невелике падіння та стабілізація, перш ніж знову почати зростати у 2024 році.

Де ціни на житло зросли найбільше

Ціни на житло зросли більш ніж утричі в Угорщині (+277%) та Естонії (+250%), а також подвоїлися або зросли більш ніж удвічі в 10 країнах ЄС:

Литві (+202%),

Латвії (+162%),

Чехії (+155%),

Португалії (+141%),

Болгарії (+133%),

Австрії (+117%),

Люксембурзі (+112%),

Словаччині (+105%),

Польщі (+104%)

Хорватії (+102%).

Італія була єдиною країною, де ціни на житло знизилися (-1%).

Орендна плата

Оренда зросла у 26 країнах ЄС.

Найбільше зростання було зафіксовано в Естонії (+218%), Литві (+192%), Угорщині (+125%) та Ірландії (+117%). Греція була єдиною країною, де ціни на оренду знизилися (-9%).

