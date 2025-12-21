0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців втратили домівку через російську агресію

Нерухомість
15
Скільки українців втратили домівку через російську агресію
Скільки українців втратили домівку через російську агресію
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти повністю знищили 13% українського житла.
Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Артем Рибченко під час німецько-українського економічного форуму в Берліні, повідомляє «Новини.LIVE».

Скільки українців залишилися без дому

За словами Рибченка, російська агресія безпосередньо вплинула на майже три мільйони українців, які наразі вимушені шукати тимчасовий прихисток або чекати на відбудову своїх домівок.
Окрім того він наголошує, відбудова України повинна бути комплексною та не може обмежуватися лише житловими будинками.
Тому ми хочемо відбудувати, щоб люди могли повернутися додому. Ми прагнемо комплексного відновлення та відбудови. Йдеться не лише про школи та будинки, але й про дитсадки, лікарні, енергетику та інші сфери нормального довоєнного життя
— заявив заступник міністра розвитку громад та територій.

Раніше Finance.ua писав, що кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних. Якщо ж говорити про пошкоджене майно, то найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% українців.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems