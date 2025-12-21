Скільки українців втратили домівку через російську агресію Сьогодні 14:13 — Нерухомість

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти повністю знищили 13% українського житла.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Артем Рибченко під час німецько-українського економічного форуму в Берліні, повідомляє «Новини.LIVE».

Скільки українців залишилися без дому

За словами Рибченка, російська агресія безпосередньо вплинула на майже три мільйони українців, які наразі вимушені шукати тимчасовий прихисток або чекати на відбудову своїх домівок.

Окрім того він наголошує, відбудова України повинна бути комплексною та не може обмежуватися лише житловими будинками.

Тому ми хочемо відбудувати, щоб люди могли повернутися додому. Ми прагнемо комплексного відновлення та відбудови. Йдеться не лише про школи та будинки, але й про дитсадки, лікарні, енергетику та інші сфери нормального довоєнного життя — заявив заступник міністра розвитку громад та територій.

Раніше Finance.ua писав , що кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних. Якщо ж говорити про пошкоджене майно, то найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% українців.

