Кожен п’ятий українець має пошкоджене війною майно: які суми збитків — Finance.ua
укр
Нерухомість
Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних. Якщо ж говорити про пошкоджене майно, то найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% українців.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження Transparency International Ukraine.
На які суми постраждалі оцінюють збитки:
  • до 50 тис. грн — 23%,
  • 51−300 тис. грн — 19%,
  • понад 300 тис. грн — 32%,
  • понад 3 млн грн — 10%.
Попри масштабні збитки, більшість постраждалих не зверталися по компенсацію, аргументуючи це тим, що держава має більш нагальні проблеми під час війни (35% опитаних). Ще кожен четвертий з тих, хто не подавав заявку на відшкодування, не вірив, що може її отримати.
Серед тих 40% постраждалих, хто звертались по компенсацію, 33% вже її отримали.

Чи бачать результати відбудови

Як показало опитування, кожен третій дорослий українець знає або бачив приклади того, що вже було відбудовано. При цьому переважна більшість з них (74%) задоволені результатом.
Найбільш помітні процеси відбудови називають у таких регіонах:
  • у Києві на це вказали 50% опитаних;
  • у Східному (42%) і Південному регіонах (41%);
  • на Заході та в Центрі показники суттєво нижчі — 24% та 23%.
Хто фінансує відбудову? До фінансування відбудови, на думку опитаних, найбільше була залучена українська влада: 55% респондентів вказують, що проєкти відновлення реалізуються завдяки органам місцевого самоврядування, а 20% - що завдяки центральній виконавчій владі.
Проте так само українці відзначають вагомий внесок міжнародної спільноти (40%), а також волонтерів та громадянського суспільства (27%).

Ризики корупції

65% опитаних вважають корупцію в процесах відбудови дуже або скоріше розповсюдженою. Найбільш вразливими до корупції етапами дві третини опитаних вважають розподіл міжнародних та бюджетних коштів (65%), контроль та звітність за використання ресурсів (63%) та проведення тендерів (61%).
Як і в березні 2023 року, при виборі між альтернативами горизонтів планування відбудови українці у більшості тяжіють до рішень, які обіцяють максимально швидкий ефект і фокусуються на відбудові уже зараз.
Найпоширеніші побоювання українців щодо відбудови — це відсутність належного контролю (62%) та можливе повернення корупційних схем (61%). Натомість відсутності гарантій безпеки та відновлення бойових дій остерігаються 56% опитаних.
До слова, раніше дослідники представили результати опитування українців щодо того, чи стикаються вони із корупцією та які судові справи та вироки проти корупціонерів вважають справедливими. Як показало опитування, українці не бачать реальних справедливих вироків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Payment systems