Як зростала вартість житла в 2 кв. 2025 року — Держстат

Як зростала вартість житла в 2 кв. 2025 року — Держстат
Як зростала вартість житла в 2 кв. 2025 року — Держстат
У другому кварталі 2025 року ціни на житло в Україні зросли на майже 15% порівняно з відповідним кварталом минулого року. Про це йдеться в Державній службі статистики.
Ціни на квартири у другому кварталі поточного року в порівнянні з відповідним кварталом минулого року зросли на 14,9%.
  • На первинному ринку ціни зросли на 16,7%,
  • на вторинному — на 13,9%.
Читайте також
1- кімнатні
Однокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 16,6%, а на вторинному — на 14,2%.
2- кімнатні
При цьому двокімнатні квартири на первинному ринку зросли на 16,7%, в той час як на вторинному «двушка» піднялась — на 14,2%.
3- кімнатні
Крім того, трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 15,5%, на вторинному — на 13,6%.
Нагадаємо, серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).
30% розраховують отримати достатню суму іпотеки без продажу нерухомості, яку вже мають.
19% готові продати її заради придбання нового більш комфортного житла.
Особливо багато труднощів відчувають саме молоді люди: попри значну переорієнтацію на них тієї ж державної програми єОселя, молодь 18−34 років поки не може взяти банківський кредит у 38% випадків.
Довідка Finance.ua:

  • У липні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% у порівнянні з червнем. У річному вимірі інфляція також уповільнилася — до 14,1%. Про це повідомила Державна служба статистики України.
  • уряд спрогнозував рівень інфляції на кінець кожного наступного року до 2028. За оптимістичного сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації, очікується, що індекс споживчих цін становитиме: у 2026 році — 9,7%, у 2027 — 7,1%, 2028 — 5,6%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
