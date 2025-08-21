Як зростала вартість житла в 2 кв. 2025 року — Держстат Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Як зростала вартість житла в 2 кв. 2025 року — Держстат

15% порівняно з відповідним кварталом минулого року. Про це йдеться в У другому кварталі 2025 року ціни на житло в Україні зросли на майжеПро це йдеться в Державній службі статистики

Ціни на квартири у другому кварталі поточного року в порівнянні з відповідним кварталом минулого року зросли на 14,9%.

На первинному ринку ціни зросли на 16,7%,

на вторинному — на 13,9%.

1- кімнатні

Однокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 16,6%, а на вторинному — на 14,2%.

2- кімнатні

При цьому двокімнатні квартири на первинному ринку зросли на 16,7%, в той час як на вторинному «двушка» піднялась — на 14,2%.

3- кімнатні

Крім того, трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 15,5%, на вторинному — на 13,6%.

житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%). Нагадаємо, серед тих, хто планує купити (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).

30% розраховують отримати достатню суму іпотеки без продажу нерухомості, яку вже мають.

19% готові продати її заради придбання нового більш комфортного житла.

Особливо багато труднощів відчувають саме молоді люди: попри значну переорієнтацію на них тієї ж державної програми єОселя, молодь 18−34 років поки не може взяти банківський кредит у 38% випадків.

Довідка Finance.ua:

У липні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% у порівнянні з червнем. У річному вимірі інфляція також уповільнилася — до 14,1%. Про це повідомила Державна служба статистики України.

уряд спрогнозував рівень інфляції на кінець кожного наступного року до 2028. За оптимістичного сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації, очікується, що індекс споживчих цін становитиме: у 2026 році — 9,7%, у 2027 — 7,1%, 2028 — 5,6%.

