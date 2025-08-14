Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка)

Нерухомість
32
Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка)
Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка)
Серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).
Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.
30% розраховують отримати достатню суму іпотеки без продажу нерухомості, яку вже мають.
19% готові продати її заради придбання нового більш комфортного житла.
Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка)
Щоправда, далеко не всім бажаючим вдається отримати іпотеку: на складнощі з цим скаржаться 23%.
Особливо багато труднощів відчувають саме молоді люди: попри значну переорієнтацію на них тієї ж державної програми єОселя, молодь 18−34 років поки не може взяти банківський кредит у 38% випадків.
Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка)
Взяти іпотеку без державної підтримки або фінансової участі родини за власними оцінками зараз можуть тільки 37% всіх опитаних.
Решта зможе собі це дозволити за умови закінчення бойових дій, зниження відсоткових ставок і гарантій їх фіксації, а також розвитку державних програм підтримки іпотеки та зменшення розміру першого внеску — саме ці фактори називаються частіше за інші.

Джерела фінансування і барʼєри

Бажані джерела фінансування купівлі житла серед респондентів:
  • 52% — планують купувати житло за рахунок власних заощаджень;
  • 30% — розраховують на іпотеку без продажу наявного житла;
  • 29% — продадуть наявне житло, щоб купити нове;
  • 26% — скористаються розстрочкою від забудовника;
  • 19% — комбінують іпотеку з продажем житла.
Показовим у порівнянні з іншими є відхилення у віковій групі 35−44 де 37% респондентів вказали розстрочку від девелопера як основне джерело фінансування.
Обмежує попит цілий комплекс бар’єрів, і це окреслює чіткі орієнтири для формування державної політики у сфері житла:
  • 78% — вказали на високі ціни на житло. Це наймасовіший бар’єр серед усіх вікових груп, з особливою концентрацією у категорії 35−44 років (81%), де зосереджений основний попит на нове житло;
  • 29% — відзначили непрогнозованість будівництва. Це викликає занепокоєння як у молоді, так і в старших респондентів;
  • 23% — назвали складнощі з отриманням іпотеки. Проблема особливо актуальна для молоді: серед вікової групи 18−34 років цей бар’єр вказали 38% опитаних;
  • 23% — вважають, що заважає відсутність державної підтримки житлового будівництва. Це свідчить про сформований суспільний запит на участь держави у фінансуванні доступного житла.

Ризики

Крім того, спостерігаються і певні системні ризики, як от недовіра до самого процесу будівництва. Ці бар’єри пов’язані з інституційною слабкістю ринку та низьким рівнем захисту покупця:
  • 66% — бояться замороження або зупинки будівництва;
  • 58% — не довіряють термінам здачі об’єкта;
  • 35% — побоюються неякісного будівництва.
До барʼєрів повсякденних потреб та життєвих обставин належать:
  • 45% — неможливість одразу заселитися;
  • 28% — неможливість одночасно платити оренду і купівлю;
  • 41% — неможливість оцінити реальні умови проживання до завершення об’єкта.
Посилення гарантійних механізмів, репутаційна прозорість і програми захисту інвестора — ключ до залучення обережного, але значного сегменту покупців. Крім того, описані бар’єри вказують на потребу в маркетингових інструментах (таких як майстер-квартири, шоуруми та візуалізація житлового простору) — для конвертації сумнівів у рішення.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems