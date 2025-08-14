Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка) — Finance.ua

Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка) Сьогодні 17:04 — Нерухомість

Серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).

Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.

30% розраховують отримати достатню суму іпотеки без продажу нерухомості, яку вже мають.

19% готові продати її заради придбання нового більш комфортного житла.

Щоправда, далеко не всім бажаючим вдається отримати іпотеку: на складнощі з цим скаржаться 23%.

Особливо багато труднощів відчувають саме молоді люди: попри значну переорієнтацію на них тієї ж державної програми єОселя, молодь 18−34 років поки не може взяти банківський кредит у 38% випадків.

Взяти іпотеку без державної підтримки або фінансової участі родини за власними оцінками зараз можуть тільки 37% всіх опитаних.

Решта зможе собі це дозволити за умови закінчення бойових дій, зниження відсоткових ставок і гарантій їх фіксації, а також розвитку державних програм підтримки іпотеки та зменшення розміру першого внеску — саме ці фактори називаються частіше за інші.

Джерела фінансування і барʼєри

Бажані джерела фінансування купівлі житла серед респондентів:

52% — планують купувати житло за рахунок власних заощаджень;

30% — розраховують на іпотеку без продажу наявного житла;

29% — продадуть наявне житло, щоб купити нове;

26% — скористаються розстрочкою від забудовника;

19% — комбінують іпотеку з продажем житла.

Показовим у порівнянні з іншими є відхилення у віковій групі 35−44 де 37% респондентів вказали розстрочку від девелопера як основне джерело фінансування.

Обмежує попит цілий комплекс бар’єрів, і це окреслює чіткі орієнтири для формування державної політики у сфері житла:

78% — вказали на високі ціни на житло. Це наймасовіший бар’єр серед усіх вікових груп, з особливою концентрацією у категорії 35−44 років (81%), де зосереджений основний попит на нове житло;

29% — відзначили непрогнозованість будівництва. Це викликає занепокоєння як у молоді, так і в старших респондентів;

23% — назвали складнощі з отриманням іпотеки. Проблема особливо актуальна для молоді: серед вікової групи 18−34 років цей бар’єр вказали 38% опитаних;

23% — вважають, що заважає відсутність державної підтримки житлового будівництва. Це свідчить про сформований суспільний запит на участь держави у фінансуванні доступного житла.

Ризики

Крім того, спостерігаються і певні системні ризики, як от недовіра до самого процесу будівництва. Ці бар’єри пов’язані з інституційною слабкістю ринку та низьким рівнем захисту покупця:

66% — бояться замороження або зупинки будівництва;

58% — не довіряють термінам здачі об’єкта;

35% — побоюються неякісного будівництва.

До барʼєрів повсякденних потреб та життєвих обставин належать:

45% — неможливість одразу заселитися;

28% — неможливість одночасно платити оренду і купівлю;

41% — неможливість оцінити реальні умови проживання до завершення об’єкта.

Посилення гарантійних механізмів, репутаційна прозорість і програми захисту інвестора — ключ до залучення обережного, але значного сегменту покупців. Крім того, описані бар’єри вказують на потребу в маркетингових інструментах (таких як майстер-квартири, шоуруми та візуалізація житлового простору) — для конвертації сумнівів у рішення.

