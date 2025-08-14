Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка) — Finance.ua

Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка)
Серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).
Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.
30% розраховують отримати достатню суму іпотеки без продажу нерухомості, яку вже мають.
19% готові продати її заради придбання нового більш комфортного житла.
Щоправда, далеко не всім бажаючим вдається отримати іпотеку: на складнощі з цим скаржаться 23%.
Особливо багато труднощів відчувають саме молоді люди: попри значну переорієнтацію на них тієї ж державної програми єОселя, молодь 18−34 років поки не може взяти банківський кредит у 38% випадків.
Взяти іпотеку без державної підтримки або фінансової участі родини за власними оцінками зараз можуть тільки 37% всіх опитаних.
Решта зможе собі це дозволити за умови закінчення бойових дій, зниження відсоткових ставок і гарантій їх фіксації, а також розвитку державних програм підтримки іпотеки та зменшення розміру першого внеску — саме ці фактори називаються частіше за інші.
Джерела фінансування і барʼєри
Бажані джерела фінансування купівлі житла серед респондентів:
- 52% — планують купувати житло за рахунок власних заощаджень;
- 30% — розраховують на іпотеку без продажу наявного житла;
- 29% — продадуть наявне житло, щоб купити нове;
- 26% — скористаються розстрочкою від забудовника;
- 19% — комбінують іпотеку з продажем житла.
Показовим у порівнянні з іншими є відхилення у віковій групі 35−44 де 37% респондентів вказали розстрочку від девелопера як основне джерело фінансування.
Обмежує попит цілий комплекс бар’єрів, і це окреслює чіткі орієнтири для формування державної політики у сфері житла:
- 78% — вказали на високі ціни на житло. Це наймасовіший бар’єр серед усіх вікових груп, з особливою концентрацією у категорії 35−44 років (81%), де зосереджений основний попит на нове житло;
- 29% — відзначили непрогнозованість будівництва. Це викликає занепокоєння як у молоді, так і в старших респондентів;
- 23% — назвали складнощі з отриманням іпотеки. Проблема особливо актуальна для молоді: серед вікової групи 18−34 років цей бар’єр вказали 38% опитаних;
- 23% — вважають, що заважає відсутність державної підтримки житлового будівництва. Це свідчить про сформований суспільний запит на участь держави у фінансуванні доступного житла.
Ризики
Крім того, спостерігаються і певні системні ризики, як от недовіра до самого процесу будівництва. Ці бар’єри пов’язані з інституційною слабкістю ринку та низьким рівнем захисту покупця:
- 66% — бояться замороження або зупинки будівництва;
- 58% — не довіряють термінам здачі об’єкта;
- 35% — побоюються неякісного будівництва.
До барʼєрів повсякденних потреб та життєвих обставин належать:
- 45% — неможливість одразу заселитися;
- 28% — неможливість одночасно платити оренду і купівлю;
- 41% — неможливість оцінити реальні умови проживання до завершення об’єкта.
Посилення гарантійних механізмів, репутаційна прозорість і програми захисту інвестора — ключ до залучення обережного, але значного сегменту покупців. Крім того, описані бар’єри вказують на потребу в маркетингових інструментах (таких як майстер-квартири, шоуруми та візуалізація житлового простору) — для конвертації сумнівів у рішення.
