Яка вартість оренди 1 кім. квартири восени 2025 року (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Яка вартість оренди 1 кім. квартири восени 2025 року (інфографіка)

За даними DIM.RIA , у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях.

Найбільшу динаміку зафіксовано у Кіровоградській області (+73%) однак такий приріст може бути пов’язаний з загальною невеликою кількістю оголошень у регіоні.

Читайте також Реальні ціни на оренду житла в прифронтових зонах — думка експерта

У Києві пропозиція зросла на 21%, що у кількісному значенні є досить значним приростом.

В окремих областях зафіксовано значне зменшення пропозицій: найістотніше — у Волинській (-31%) та Житомирській (-29%) областях.

Ціни

У вересні Закарпатська область випередила Київ за середнім цінником на оренду: в регіоні він склав 18,5 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становила 15 тис. грн.

Де найдешевше житло

Найдешевше житло в оренду у Харківській області: за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити 4,5 тис. грн.

Якщо розглядати Київ більш детально: найдорожча оренда в Печерському районі — 32,8 тис. грн, найдешевша у Деснянському — близько 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Загалом по Україні спостерігається падіння цін у порівнянні з серпнем, коли зазвичай спостерігається найбільший ажіотаж на ринку оренди.

Попит

Інтерес до оренди на початку осені впав практично по всій території країни.

Найбільше падіння зафіксовано в Одеській (-24%), Волинській (-21%) та Чернівецькій (-21%) областях. У прифронтових регіонах, навпаки, зафіксовано зростання пошукових запитів від користувачів на оренду житла.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:7, тоді як у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:60) та Житомирській (1:54) областях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.