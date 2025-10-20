Реальні ціни на оренду житла в прифронтових зонах — думка експерта Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Реальні ціни на оренду житла в прифронтових зонах — думка експерта, www.freepik.com

Ситуація з орендою житла в прифронтових регіонах України критична.

Про це каже у коментарі Finance.ua рієлтор, голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України Олександр Бойко.

«Ціни тут часто вдвічі вищі, ніж у столиці чи на заході країни, і створюють непосильне навантаження для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, змушуючи багатьох розглядати альтернативи, як-от навіть купівлю з подальшим перепродажем», — каже експерт з нерухомості.

За його словами, у районах поблизу лінії зіткнення, наприклад, у Донецькій та Харківській областях — Слов’янськ, Краматорськ чи Ізюм, — оренда базової однокімнатної квартири без особливого ремонту коливається від 10 до 15 тис. гривень щомісяця, а за двокімнатний варіант з мінімальними зручностями доведеться викласти 15−25 тис.

Приватний сектор

У приватному секторі, де будинки часто опалюються піччю та мають вуличні санвузли, ціни сягають 20−35 тис. гривень, попри ризики та відсутність комфорту.

Це робить таке житло дорожчим за аналоги в Києві (де двокімнатна коштує 12−18 тис.) чи Львові (10−15 тис.).

«Порівнюючи з Європою, наприклад, у прикордонних регіонах Польщі чи Румунії подібне помешкання обійдеться в 400−600 євро (16−24 тис. гривень), але з кращою інфраструктурою та без постійної загрози, — отже, українські „прифронтові“ тарифи справді перевершують європейські за непропорційністю», — розповідає Олександр Бойко.

Експертка з нерухомості, засновниця агенції «Bondaruk Partners» Олена Бондарук каже, що її клієнти — військові, дружини військових — розповідають про серйозні проблеми з орендою житла в прифронтовій зоні.

За її словами, окрім суттєво завищених цін, люди стикаються з об’єктами на сайтах з пошуку нерухомості, які не існують.

«Рекламують обʼєкти з кращими умовами, а по факту пропонуються за ті ж гроші набагато гірші, з поганими умовами. Середня ж ціна однокімнатної квартири в Славʼянську — 10 тис. грн. Це майже як на масиві в Києві.

«Великий відсоток відмовляється здавати військовим. Можливо, варто регулювати ці питання державі? Можливо, варто визначати поріг цін? Або орендувати державі і здавати в суборенду», — каже Олена Бондарук.

Читайте більше у матеріалі Finance.ua, скільки сьогодні коштує винаймати житло поблизу фронту та чому орендні ставки такі високі.

