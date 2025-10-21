0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)

Нерухомість
35
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
У багатьох регіонах спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м².
Про ціни, попит та пропозицію на ринку житла у вересні розповідаємо у дослідженні DIM.RIA.
Читайте також

Первинка

Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м².
Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
У вересні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні — 83%. Протягом місяця в експлуатацію було введено 4 нових будинки (5 секцій усього): 2 — у Львівській та по 1 — у Київській, Хмельницькій та Волинській областях.
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)

Попит

Попит на новобудови серед користувачів у вересні залишався нестабільним.
Найбільший приріст попиту помічено у Чернігівській (+31%) та Кіровоградській (+14%) областях.
А найістотніше зменшення — на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%).
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)

Вторинний ринок

Пропозиція зростає, а попит нестабільний
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
У вересні майже у всіх областях зросла кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості. Найпомітніше у Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) та Дніпропетровській (+18%) областях. Дуже значне скорочення пропозицій зафіксовано на Житомирщині — падіння на 18% у порівнянні з серпнем.

Ціни, столиця

У Києві середня вартість однокімнатної квартири у вересні становить $95 тис.
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $200 тис.
Найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $46,5 тис.

Попит

У вересні ринок продажу вторинного житла показав нерівномірну динаміку в різних регіонах країни. Найбільше зростання інтересу зафіксовано у Хмельницькій (+35%) та Харківській (+24%) областях. У Рівненській області відбулось найпомітніше зниження попиту — падіння на 19 %.
Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у вересні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області це співвідношення становить 1:18, Чернівецькій — 1:17, Тернопільській — 1:16.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems