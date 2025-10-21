Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
У багатьох регіонах спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м².
Про ціни, попит та пропозицію на ринку житла у вересні розповідаємо у дослідженні DIM.RIA.
Первинка
Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м².
Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.
У вересні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні — 83%. Протягом місяця в експлуатацію було введено 4 нових будинки (5 секцій усього): 2 — у Львівській та по 1 — у Київській, Хмельницькій та Волинській областях.
Попит
Попит на новобудови серед користувачів у вересні залишався нестабільним.
Найбільший приріст попиту помічено у Чернігівській (+31%) та Кіровоградській (+14%) областях.
А найістотніше зменшення — на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%).
Вторинний ринок
Пропозиція зростає, а попит нестабільний
У вересні майже у всіх областях зросла кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості. Найпомітніше у Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) та Дніпропетровській (+18%) областях. Дуже значне скорочення пропозицій зафіксовано на Житомирщині — падіння на 18% у порівнянні з серпнем.
Ціни, столиця
У Києві середня вартість однокімнатної квартири у вересні становить $95 тис.
Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $200 тис.
Найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $46,5 тис.
Попит
У вересні ринок продажу вторинного житла показав нерівномірну динаміку в різних регіонах країни. Найбільше зростання інтересу зафіксовано у Хмельницькій (+35%) та Харківській (+24%) областях. У Рівненській області відбулось найпомітніше зниження попиту — падіння на 19 %.
Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у вересні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області це співвідношення становить 1:18, Чернівецькій — 1:17, Тернопільській — 1:16.
