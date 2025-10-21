0 800 307 555
Як ветерану отримати житло від держави: покрокова інструкція
Щоб отримати державне житло або грошову компенсацію, потрібно спочатку стати на квартирний облік. Це основний і перший крок, який відкриває доступ до програми. Після цього рішення ухвалює місцева влада — і, залежно від черги, заявнику надають житло або виплачують компенсацію.
Про це повідомляє Мінветеранів.

Хто може стати на квартирний облік

Поставити себе на облік можуть громадяни, які потребують покращення житлових умов і належать до однієї з таких категорій:
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Коли є підстави для постановки на облік

Підставами для взяття на облік є такі обставини:
  • житлова площа менша за встановлену норму для регіону;
  • проживання двох і більше сімей в одній кімнаті або разом осіб різної статі старших за 9 років;
  • наявність тяжких хронічних захворювань, що унеможливлюють спільне проживання;
  • житло не відповідає санітарним чи технічним вимогам;
  • проживання у гуртожитку чи комунальній квартирі;
  • оренда житла (державного, громадського або приватного) за договором строком не менше ніж 5 років.

Які документи потрібні

Для постановки на квартирний облік необхідно подати:
  • заяву про взяття на облік (підписану всіма членами родини);
  • довідки про реєстрацію місця проживання кожного члена родини;
  • копії посвідчень (учасника бойових дій, інвалідності, члена сім’ї загиблого);
  • довідки про перебування або відсутність обліку за місцем роботи;
  • довідки про статус ВПО (для всіх членів родини, якщо це актуально).

Куди звертатися

Подати документи можна через:
  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • виконком сільської, селищної чи міської ради;
  • районну державну адміністрацію у місті Києві — за місцем проживання.
Рішення про взяття на облік ухвалюється протягом одного місяця. Заявник отримує письмову відповідь із зазначенням дати постановки або з поясненням причин відмови.
Після постановки на облік заявник очікує чергу — вона може бути загальною, першочерговою або позачерговою. Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради. Після його затвердження особа отримує ордер і ключі від житла.

Грошова компенсація

Хто має право:
  • особи з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.
Умови отримання:
  • перебування на квартирному обліку;
  • наявність житла менш ніж 13,65 м² на одну особу.
Нерухомість
