Як ветерану отримати житло від держави: покрокова інструкція
Щоб отримати державне житло або грошову компенсацію, потрібно спочатку стати на квартирний облік. Це основний і перший крок, який відкриває доступ до програми. Після цього рішення ухвалює місцева влада — і, залежно від черги, заявнику надають житло або виплачують компенсацію.
Хто може стати на квартирний облік
Поставити себе на облік можуть громадяни, які потребують покращення житлових умов і належать до однієї з таких категорій:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Коли є підстави для постановки на облік
Підставами для взяття на облік є такі обставини:
- житлова площа менша за встановлену норму для регіону;
- проживання двох і більше сімей в одній кімнаті або разом осіб різної статі старших за 9 років;
- наявність тяжких хронічних захворювань, що унеможливлюють спільне проживання;
- житло не відповідає санітарним чи технічним вимогам;
- проживання у гуртожитку чи комунальній квартирі;
- оренда житла (державного, громадського або приватного) за договором строком не менше ніж 5 років.
Які документи потрібні
Для постановки на квартирний облік необхідно подати:
- заяву про взяття на облік (підписану всіма членами родини);
- довідки про реєстрацію місця проживання кожного члена родини;
- копії посвідчень (учасника бойових дій, інвалідності, члена сім’ї загиблого);
- довідки про перебування або відсутність обліку за місцем роботи;
- довідки про статус ВПО (для всіх членів родини, якщо це актуально).
Куди звертатися
Подати документи можна через:
- Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- виконком сільської, селищної чи міської ради;
- районну державну адміністрацію у місті Києві — за місцем проживання.
Рішення про взяття на облік ухвалюється протягом одного місяця. Заявник отримує письмову відповідь із зазначенням дати постановки або з поясненням причин відмови.
Після постановки на облік заявник очікує чергу — вона може бути загальною, першочерговою або позачерговою. Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради. Після його затвердження особа отримує ордер і ключі від житла.
Грошова компенсація
Хто має право:
- особи з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни;
- члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.
Умови отримання:
- перебування на квартирному обліку;
- наявність житла менш ніж 13,65 м² на одну особу.
