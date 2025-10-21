Військові скаржаться на захмарні ціни на оренду житла
В українських прифронтових містах ціни на оренду житла подекуди перевищують показники великих обласних центрів і навіть окремих європейських країн.
Про це повідомляють військові у соціальних мережах, йдеться у статті Finance.ua. Вони орендують житло, щоб відновитися після служби на «нулі», та сплачують за нього власним коштом.
Дефіцит пропозицій і «захмарні» ціни
Захисники кажуть, що попит на житло у прифронтових зонах зріс, тоді як пропозицій майже немає. У результаті власники нерухомості користуються ситуацією, піднімаючи ціни до нереальних рівнів.
«Просять 20, 30, 40 тисяч гривень за звичайну сільську хату без води, у якій роками ніхто не жив — це, на жаль, норма», — розповідає військовослужбовець ЗСУ, колишній народний депутат Ігор Луценко.
Відмова здавати житло військовим
Луценко додає, що чимало орендодавців узагалі відмовляються здавати житло військовим лише через їхню службу.
«Військових женуть, як прокажених, з них луплять три ціни — і військові терплять», — каже він.
Водночас бувають і винятки — люди, які безкоштовно приймають військових, або громади, що організували системну допомогу з розміщенням. Та таких випадків небагато.
«Загалом держава і місцеве самоврядування цей біль фронтовиків ігнорує», — додає Луценко.
«Житло за ціною квартири в Цюриху»
Військовослужбовець Сергій «Сайгон» підтверджує, що знайти житло непросто, а військовим здають неохоче.
«Нове місто служби й „нове“ житло за ціною добротної квартири в Цюриху. Говорив із місцевими цивільними — вони знімають удвічі дешевше. Такі варіанти просто не виставляють у відкритих оголошеннях, бо передають „з рук у руки“, але не військовим», — пояснює він.
Його побратим Стас Дергач згадує, що платив 20 тисяч гривень за стару хатину в Дружківці без води й світла.
«Пічне опалення ми зробили власноруч», — каже він.
Вигідніше купити, ніж орендувати
На думку військового Миколи Шила, у деяких прифронтових регіонах придбати житло вже вигідніше, ніж орендувати.
«В Ізюмі можна орендувати будинок за 15 тисяч гривень, а купити такий самий — за 300 тисяч. Однокімнатна квартира коштує близько 80 тисяч. І юрби військових шукають собі житло», — розповідає він.
Павлоград: подвійні комісії та оплата наперед
Схожа ситуація і в Павлограді на Дніпропетровщині. За словами військового Андрія Сички, орендодавці просять захмарні суми, а рієлтори часто беруть 100% комісії. До того ж орендарів змушують сплачувати за два місяці наперед.
«Ми шукали житло і приміщення для медпункту — нам ніде не знайшли навіть 20 квадратних метрів. А житло, незалежно від стану, коштує щонайменше 15−18 тисяч гривень, більш-менш придатне — від 22 тисяч. Будинки — від 40 тисяч гривень на місяць», — каже він.
Місцева мешканка Наталія Черпак розповідає, що знімає двокімнатну квартиру в Павлограді за 17 тисяч гривень — попри те, що місто перебуває під постійними обстрілами.
Детальніше про ситуацію з житлом на прифронтовій території читайте у статті за посиланням.
