Уряд спрогнозував зростання ВВП України до 2028 року — Finance.ua

Уряд спрогнозував зростання ВВП України до 2028 року

Уряд схвалив Прогноз економічного розвитку України до 2028 року. Ці показники будуть використовуватися для стратегічного планування та розробки державного бюджету. Він містить два сценарії.

Про це свідчить постанова від 6 серпня 2025 р. № 946.

Основні прогнозні макропоказники

За першим прогнозом, що передбачає покращення безпекової ситуації вже у 2026 році, ВВП зростатиме на 4,5% наступного року, на 5% у 2027 та на 5,7% у 2028 році.

Натомість другий сценарій, більш песимістичний, передбачає зростання ВВП у 2026 році на 2,4%, у 2027 році на 4,7%, у 2028 році — на 4,5%.

Уряд також спрогнозував рівень інфляції на кінець кожного наступного року.

За першого сценарію індекс споживчих цін становитиме:

2026 — 9,7%,

2027 — 7,1%,

2028 — 5,6%.

За другого сценарію показник інфляції прогнозується таким:

2026 — 10,4%,

2027 — 9,7%,

2028 — 8,3%.

Також нагадаємо, що за цим же прогнозом середня зарплата в Україні сягне 39 тис. гривень вже у 2028 році, поступово зростаючи майже на 5 тис. грн щороку.

Довідка Finance.ua:

у липні Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз для економічного зростання України в 2025 році на рівні 2−3% з невизначеними подальшими перспективами через продовження російської війни;

там зазначають, що прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 2−3%, у той час, як зменшення дефіциту електроенергії компенсується зниженням виробництва газу та слабшим експортом сільськогосподарської продукції;

що стосуєтсья інфляції, то у червні 2025 року вона знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. За очікуваннями Нацбанку, в другому півріччі зниження інфляції триватиме. Детальніше про фактори, що стримують інфляцію.

