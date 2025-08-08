Повернення прокурорам системи рангів — законопроект Сьогодні 16:20 — Казна та Політика

Повернення прокурорам системи рангів — законопроект

Група народних депутатів подала на розгляд ВРУ законопроєкт № 13603, який передбачає повернення прокурорам системи рангів, подібної до колишніх класних чинів. Раніше, під час змін до законодавства про прокуратуру, класні чини та формений одяг прокурорів були скасовані.

Про це інформує «Комерсант Український» з посиланням на портал Верховної Ради.

Про що йдеться

Автори законопроєкта наголошують, що нині важливо створити додаткові стимули для роботи прокурорів, які сприятимуть підвищенню результативності їхньої діяльності, покращенню процесуального керівництва та ефективнішому притягненню винних до відповідальності. Одним із таких мотиваційних інструментів депутати вважають запровадження державних рангів для працівників прокуратури.

Як нині

На сьогодні Закон «Про прокуратуру» не передбачає присвоєння прокурорам класних чинів, державних рангів чи інших спеціальних звань, які б залежали від посади або стажу служби.

Парламентарі підкреслюють, що відсутність спеціальних звань ставить прокурорів у нерівне становище порівняно з іншими представниками публічної служби. За їх словами, чинний закон є чи не єдиним серед нормативних актів, що регламентують проходження професійної державної та публічної служби (окрім політичних посад), де відсутній такий стимул кар’єрного зростання.

Крім того, автори документа пропонують закріплення у законі символіки прокуратури та знаків розрізнення прокурорів.

Хто і за що буде присвоювати ранги прокурорам

Законопроєкт передбачає, що присвоєння державних рангів прокурорам здійснюватиме Генеральний прокурор згідно із законом та спеціальним Положенням. Також Генпрокурор вноситиме подання Президенту про присвоєння прокурорам державних рангів — Державного радника юстиції 1, 2 і 3 рангів.

Державні ранги вважатимуться видом спеціальних звань. Їх присвоюватимуть під час призначення на посаду прокурора або після завершення стажування. Спочатку прокурору надаватиметься найнижчий ранг, а підвищення відбуватиметься послідовно з урахуванням стажу, посади та ділових якостей.

Ранги зберігатимуться довічно, але в окремих випадках можуть бути понижені або скасовані. Ці відомості вноситимуться до Державного реєстру соцстрахування. У разі звільнення Генпрокурора з адміністративної посади за дисциплінарним поданням він втрачатиме і державний ранг.

Як дисциплінарні стягнення пропонуються:

пониження рангу на одну ступінь;

звільнення з органів прокуратури.

Перехідні положення визначають, що відповідність між новими рангами і колишніми класними чинами встановлюватиме Генпрокурор, а співвідношення з іншими спеціальними званнями — Кабмін, щоб у разі переходу з іншої служби прокурору могли присвоїти еквівалентний ранг.

Пенсії

Законопроєкт передбачає, що прокурори, звільнені в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням державного рангу або позбавлені його за вироком суду, втрачатимуть право на пенсію за вислугу років.

Це також стосуватиметься осіб, засуджених за умисний злочин із використанням службового становища або притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення. У таких випадках пенсія призначатиметься на загальних підставах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.