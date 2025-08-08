Що і звідки імпортує Україна — статистика за 7 місяців — Finance.ua
Що і звідки імпортує Україна — статистика за 7 місяців

Казна та Політика
26
За перші сім місяців 2025 року в Україну завезли товарів на суму $45,9 млрд, експорт склав $23,2 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Загалом 76% усіх ввезених товарів підлягали оподаткуванню. Обсяг оподаткованого імпорту становив $34,7 млрд. Податкове навантаження на кожен кілограм таких товарів склало 0,52 долара.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua

Звідки найбільше імпортують

Найбільше товарів Україна імпортувала з:
  • Китаю — $9,9 млрд;
  • Польщі — $4,4 млрд;
  • Німеччини — $3,7 млрд.

Куди найчастіше експортували

Серед основних напрямків експорту:
  • Польща — $2,9 млрд;
  • Туреччина — $1,9 млрд;
  • Італія — $1,3 млрд.

Основні імпортні категорії

68% усього імпорту припадає на три групи товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $18 млрд. Від їх митного оформлення до бюджету надійшло 112,7 млрд грн (29% усіх митних надходжень);
  • продукція хімічної промисловості — $7,3 млрд. Бюджет отримав 57,0 млрд грн (15% митних надходжень);
  • паливно-енергетичні товари — $5,9 млрд. Від них бюджет поповнився на 105,5 млрд грн (27% надходжень).

Що Україна експортує найбільше

До трійки найбільш експортованих товарів входять:
  • продовольчі товари — $13 млрд;
  • метали та вироби з них — $2,6 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд.
У січні-липні 2025 року при митному оформленні експортованих товарів, на які діє вивізне мито, до бюджету надійшло 159,1 млн грн.
