Що і звідки імпортує Україна — статистика за 7 місяців
За перші сім місяців 2025 року в Україну завезли товарів на суму $45,9 млрд, експорт склав $23,2 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Загалом 76% усіх ввезених товарів підлягали оподаткуванню. Обсяг оподаткованого імпорту становив $34,7 млрд. Податкове навантаження на кожен кілограм таких товарів склало 0,52 долара.
Звідки найбільше імпортують
Найбільше товарів Україна імпортувала з:
- Китаю — $9,9 млрд;
- Польщі — $4,4 млрд;
- Німеччини — $3,7 млрд.
Куди найчастіше експортували
Серед основних напрямків експорту:
- Польща — $2,9 млрд;
- Туреччина — $1,9 млрд;
- Італія — $1,3 млрд.
Основні імпортні категорії
68% усього імпорту припадає на три групи товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $18 млрд. Від їх митного оформлення до бюджету надійшло 112,7 млрд грн (29% усіх митних надходжень);
- продукція хімічної промисловості — $7,3 млрд. Бюджет отримав 57,0 млрд грн (15% митних надходжень);
- паливно-енергетичні товари — $5,9 млрд. Від них бюджет поповнився на 105,5 млрд грн (27% надходжень).
Що Україна експортує найбільше
До трійки найбільш експортованих товарів входять:
- продовольчі товари — $13 млрд;
- метали та вироби з них — $2,6 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд.
У січні-липні 2025 року при митному оформленні експортованих товарів, на які діє вивізне мито, до бюджету надійшло 159,1 млн грн.
