Що і звідки імпортує Україна — статистика за 7 місяців

За перші сім місяців 2025 року в Україну завезли товарів на суму $45,9 млрд, експорт склав $23,2 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Загалом 76% усіх ввезених товарів підлягали оподаткуванню. Обсяг оподаткованого імпорту становив $34,7 млрд. Податкове навантаження на кожен кілограм таких товарів склало 0,52 долара.

Інфографіка: customs.gov.ua

Звідки найбільше імпортують

Найбільше товарів Україна імпортувала з:

Китаю — $9,9 млрд;

Польщі — $4,4 млрд;

Німеччини — $3,7 млрд.

Куди найчастіше експортували

Серед основних напрямків експорту:

Польща — $2,9 млрд;

Туреччина — $1,9 млрд;

Італія — $1,3 млрд.

Основні імпортні категорії

68% усього імпорту припадає на три групи товарів:

машини, устаткування та транспорт — $18 млрд. Від їх митного оформлення до бюджету надійшло 112,7 млрд грн (29% усіх митних надходжень);

продукція хімічної промисловості — $7,3 млрд. Бюджет отримав 57,0 млрд грн (15% митних надходжень);

паливно-енергетичні товари — $5,9 млрд. Від них бюджет поповнився на 105,5 млрд грн (27% надходжень).

Що Україна експортує найбільше

До трійки найбільш експортованих товарів входять:

продовольчі товари — $13 млрд;

метали та вироби з них — $2,6 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд.

У січні-липні 2025 року при митному оформленні експортованих товарів, на які діє вивізне мито, до бюджету надійшло 159,1 млн грн.

