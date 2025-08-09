Як розраховується розмір базової соціальної допомоги — пояснення ПФУ Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Як розраховується розмір базової соціальної допомоги — пояснення ПФУ

З 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із впровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги (БСД). Вона спрямована на підтримку сімей з низькими доходами.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Хто має право на отримання БСД

Зараз на допомогу можуть претендувати сім’ї, які вже отримують одну з таких виплат:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання невідоме.

З 1 жовтня 2025 року програму буде розширено. Долучитися зможуть інші сім’ї, які потребують державної підтримки та відповідають критеріям, визначеним постановою Кабміну № 371.

Як розраховується розмір допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Базова величина для розрахунку БСД становить 4500 гривень.

Її розмір для сім’ї визначається на рівні:

100% такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника);

70% (3150 грн) такої базової величини для кожного наступного члена сім’ї;

для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини також визначається на рівні 100%.



Для пенсіонерів без достатнього стажу:

менше ніж 10 років — 53% (2385 грн);

від 10 до 20 років — 62% (2790 грн);

від 20 до 30 років — 70% (3150 грн);

30 і більше років — 88% (3960 грн).

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї, що враховується при призначенні БСД, — це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом одного кварталу, що передує місяцю звернення за призначенням базової соціальної допомоги, або трьох місяців, що передують місяцю звернення.

Не включаються до сукупного доходу:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, у липні тодішня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляла , що в Україні планують об’єднати всі чинні види соціальної допомоги в один. Виплачувати допомогу планують уже з наступного року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.