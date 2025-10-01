0 800 307 555
Тарифи на електроенергію для населення в листопаді: Міненерго повідомило деталі

Особисті фінанси
82
Підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня не планується.
Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише УНН.
Тарифи на тепло та гарячу воду залишаться незмінними в опалювальному періоді 2025−2026 років.
«В умовах складної економічної ситуації через повномасштабну збройну агресію російської федерації, виникає необхідність продовження підтримки населення з метою уникнення значного зростання фінансового навантаження на побутових споживачів усіх категорій, у тому числі від підвищення ціни на електричну енергію, тому наразі не розглядається питання перегляду умов механізму, передбаченого Постановою № 483, в частині зміни пільгових фіксованих цін на електричну енергію», — повідомили в Міненерго.
Також в міністерстві розвитку громад та територій України нагадали, що наразі продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення у сфері теплопостачання.
«Законом України „Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування“ цей мораторій встановлено протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Тому в опалювальному періоді 2025−2026 років тарифи для населення на тепло та гарячу воду залишатимуться незмінними», — зазначили в міністерстві розвитку громад в коментарі.
Також в міністерстві нагадали, що раніше Мінрозвитку ініціювало заборону відключення підприємств тепло- та водопостачання за борги у прифронтових регіонах. Уряд протокольним дорученням підтримав цю пропозицію.
Раніше ми писали, що українські постачальники газу оприлюднили цінники на жовтень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна, ринкова ціна зросла до понад 26 грн за кубометр.
За даними традиційного огляду цін ГазПравди, на ринку постачання природного газу побутовим споживачам, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи. Місячні цінники у жовтні коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр.
