Тарифи на електроенергію для населення в листопаді: Міненерго повідомило деталі

Підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня не планується.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише УНН.

Тарифи на тепло та гарячу воду залишаться незмінними в опалювальному періоді 2025−2026 років.

«В умовах складної економічної ситуації через повномасштабну збройну агресію російської федерації, виникає необхідність продовження підтримки населення з метою уникнення значного зростання фінансового навантаження на побутових споживачів усіх категорій, у тому числі від підвищення ціни на електричну енергію, тому наразі не розглядається питання перегляду умов механізму, передбаченого Постановою № 483, в частині зміни пільгових фіксованих цін на електричну енергію», — повідомили в Міненерго.

Також в міністерстві розвитку громад та територій України нагадали, що наразі продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення у сфері теплопостачання.

«Законом України „Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування“ цей мораторій встановлено протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Тому в опалювальному періоді 2025−2026 років тарифи для населення на тепло та гарячу воду залишатимуться незмінними», — зазначили в міністерстві розвитку громад в коментарі.

Також в міністерстві нагадали, що раніше Мінрозвитку ініціювало заборону відключення підприємств тепло- та водопостачання за борги у прифронтових регіонах. Уряд протокольним дорученням підтримав цю пропозицію.

Раніше ми писали , що українські постачальники газу оприлюднили цінники на жовтень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна, ринкова ціна зросла до понад 26 грн за кубометр.

За даними традиційного огляду цін ГазПравди, на ринку постачання природного газу побутовим споживачам, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи. Місячні цінники у жовтні коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр.

