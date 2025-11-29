0 800 307 555
7 простих порад для зменшення витрат на опалення

Особисті фінанси
Для багатьох власників житла зимовий період асоціюється з підвищеними витратами на комунальні послуги. Значна частина цих витрат зумовлена опаленням, проте існують способи знизити споживання енергії, що допоможе оптимізувати ваш тариф за цей сезон.
Як зменшити витрати на опалення

Енергетичні експерти рекомендують регулювати термостат під час відсутності вдома, адже зниження температури на 7−10 градусів протягом кількох годин може суттєво зекономити енергію, однак надто різкі коливання можуть негативно впливати на систему опалення та сантехніку.
Ще більш ефективним кроком є використання програмованих або розумних термостатів, що автоматично коригують нагрівання залежно від часу доби.
Також варто скористатися природним теплом сонця, відкриваючи штори вдень і закриваючи їх на ніч для збереження тепла всередині будинку.
Важливо усунути протяги в отворах вікон і дверей, використовуючи герметизуючі матеріали, що може знизити втрати тепла і скоротити витрати на опалення до 10%.
Корисною порадою є зниження температури водонагрівача до 120 °F, що оптимізує витрати без погіршення комфорту.
Перемикання напрямку обертання стельового вентилятора допомагає спрямувати тепле повітря з під стелі вниз, покращуючи опалення приміщень з високими стелями.
Утеплені штори додатково допоможуть тримати тепло, особливо у вікнах з неефективною ізоляцією.
Нарешті, одягатися шарами в холодну пору дозволяє знизити температуру в опаленні на 2−3 градуси, економлячи до 5% витрат без втрати комфорту.
Мета
Також за темою
