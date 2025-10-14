Якщо немає газу та опалення: як обігріти квартиру
Тепло в українці будинки дають з урахуванням середньодобової температури в регіоні, якщо вона тримається нижче +8 градусів Цельсія понад 3 доби. Але вже в квартирах дуже холодно. Ось декілька способів зігрітися доки не включили опалення.
І хоча в Міненерго заявили, що почнуть опалювальний сезон вчасно, пропонуємо кілька способів зігріти квартиру, пише УНІАН.
Обігрівачі з акумулятором
Такі прилади по USB заряджаються від розетки або павербанка, після чого їх можна використовувати для подачі тепла протягом кількох годин. Їхнім мінусом є невелика потужність. Нагріти повітря в цілій кімнаті не вийде, але можна використати шарф, шкарпетки, рукавички, електро або плед-пончо з обігрівом.
Грілка
Після контакту з повітрям такий предмет протягом приблизно 8 годин виділяє тепло. Міні-грілки кладуть у черевики, на шию або під груди, щоб зігріти тіло. Вони зовсім не потребують зарядки, тому часто використовуються туристами та військовими.
Обігрівач + портативна електростанція
Це найзручніший метод, чим обігріти кімнату без електрики. Але при цьому найдорожчий. Якщо у вас є потужна зарядна станція, то до неї можна підключати електроприлади для обігріву квартири. Обійдеться таке задоволення мінімум у 30 тисяч гривень.
Газові та гасові обігрівачі
В крайньому разі, якщо інших варіантів немає, можна використовавувати газові нагрівачі на балонах і парафінові обігрівачі на гасі. Але вони небезпечні тим, що спалюють із повітря кисень і виділяють чадний газ. Їх можна застосовувати тільки в кімнаті з постійним провітрюванням.
Другі можуть спричинити пожежу в разі неакуратного поводження з паливом. Якщо зважилися увімкнути такі прилади, то обов’язково дотримуйтесь правил безпеки і не залишайте пристрої без нагляду.
Раніше писали, що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та відключень світла по Україні, мережа торговельних центрів «Епіцентр» зафіксувала різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпечення.
Згідно з даними аналітичного напрямку компанії, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в 4 рази.
Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 рази), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 рази).
Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі Епіцентр збільшилися майже втричі. Крім того, позитивна динаміка обсягів реалізації спостерігалася в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).
Поділитися новиною
Також за темою
Якщо немає газу та опалення: як обігріти квартиру
Підвищення зарплат ще одній категорії працівників: які оклади пропонують
Скільки коштує навчання в університетах Італії
Скільки коштує отримати вищу освіту у Франції
ТОП-5 найнебезпечніших країн у Європі: куди бажано не їхати — рейтинг
Затримки на кордоні з Польщею: що сталося