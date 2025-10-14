Якщо немає газу та опалення: як обігріти квартиру Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Тепло в українці будинки дають з урахуванням середньодобової температури в регіоні, якщо вона тримається нижче +8 градусів Цельсія понад 3 доби. Але вже в квартирах дуже холодно. Ось декілька способів зігрітися доки не включили опалення.

І хоча в Міненерго заявили , що почнуть опалювальний сезон вчасно, пропонуємо кілька способів зігріти квартиру, пише УНІАН.

Обігрівачі з акумулятором

Такі прилади по USB заряджаються від розетки або павербанка, після чого їх можна використовувати для подачі тепла протягом кількох годин. Їхнім мінусом є невелика потужність. Нагріти повітря в цілій кімнаті не вийде, але можна використати шарф, шкарпетки, рукавички, електро або плед-пончо з обігрівом.

Грілка

Після контакту з повітрям такий предмет протягом приблизно 8 годин виділяє тепло. Міні-грілки кладуть у черевики, на шию або під груди, щоб зігріти тіло. Вони зовсім не потребують зарядки, тому часто використовуються туристами та військовими.

Обігрівач + портативна електростанція

Це найзручніший метод, чим обігріти кімнату без електрики. Але при цьому найдорожчий. Якщо у вас є потужна зарядна станція , то до неї можна підключати електроприлади для обігріву квартири. Обійдеться таке задоволення мінімум у 30 тисяч гривень.

Газові та гасові обігрівачі

В крайньому разі, якщо інших варіантів немає, можна використовавувати газові нагрівачі на балонах і парафінові обігрівачі на гасі. Але вони небезпечні тим, що спалюють із повітря кисень і виділяють чадний газ. Їх можна застосовувати тільки в кімнаті з постійним провітрюванням.

Другі можуть спричинити пожежу в разі неакуратного поводження з паливом. Якщо зважилися увімкнути такі прилади, то обов’язково дотримуйтесь правил безпеки і не залишайте пристрої без нагляду.

Раніше писали , що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та відключень світла по Україні, мережа торговельних центрів «Епіцентр» зафіксувала різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпечення.

Згідно з даними аналітичного напрямку компанії, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в 4 рази.

Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 рази), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 рази).

Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі Епіцентр збільшилися майже втричі. Крім того, позитивна динаміка обсягів реалізації спостерігалася в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).

