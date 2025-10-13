Затримки на кордоні з Польщею: що сталося Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Затримки на кордоні з Польщею: що сталося

Українців попередили про сповільнення руху вантажного транспорту у п/п «Краківець-Корчова», яке триватиме протягом двох місяців.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Читайте також Нові правила перетину кордону: де система буде запущена у Польщі

З 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску «Краківець-Корчова» можливе уповільнення руху вантажного транспорту.

Причини затримок

Як повідомляє польська сторона, це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем нових систем радіаційного контролю.

Водіїв просять враховувати можливі затримки під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону.

Нагадаємо, з 12 жовтня Європейський Союз впровадив нову біометричну систему контролю на кордонах. Вона замінить традиційні штампи у паспортах і фіксуватиме дані про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, зокрема українців

У Польщі система EES буде запущена спочатку на автомобільному прикордонному переході Медика-Шегині та на залізничному переїзді Перемишль-Мостиська.

Система буде запроваджена у 29 країнах Європи

Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Нідерланди, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Польща, Португалія, Чехія, Румунія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, Італія, Латвія.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.