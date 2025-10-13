0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштують квартири в містах Чехії

Особисті фінанси
164
Скільки коштують квартири в містах Чехії
Скільки коштують квартири в містах Чехії
У Чехії ціни на квартири на вторинці у третьому кварталі зросли в середньому на 21% у річному вимірі, до майже 79 тисяч крон за «квадрат».
Про це пише чеське видання СTK.
Аналітики зазначають — у жодному великому місті ціна на квартири не знизилася ні в річному обчисленні, ні в квартальному.

Де найбільше зросли ціни на житло у Чехії

Зростання цін у річному обчисленні коливалося від 10%до майже 30%.
Найбільш значне зростання зафіксовано в Усті-над-Лабем, де ціни зросли на 27%, а вартість квадратного метра зросла на 10 034 крони.
У Празі за рік квартири подорожчали на 12%. Як свідчить аналітика, у середньому ціна старої квартири в хорошому стані становила 149 643 крони за квадратний метр.
Читайте також
За квартиру площею 80 «квадратів» покупці платили приблизно на 1,3 мільйона крон більше, ніж за аналогічний період минулого року — майже 12 мільйонів крон.
У Брно середня вартість квартири сягала 116 400 крон/кв.м. Типова квартира коштувала близько 9,3 мільйона крон, що на 920 000 крон більше, ніж у попередньому році.
В Остраві ціна досягла 62 088 крон/кв.м, а в Усті-над-Лабем — 47 293 крони/кв.м.

Середні ціни у чеських містах (крон за кв. м)

Скільки коштують квартири в містах Чехії

А що з іпотекою

У порівнянні з попереднім кварталом ціни на квартири зросли на 1−4%, що свідчить про стабілізацію ринку.
За словами Девіда Ейма, заступника голови ради директорів Gepard Finance, також спостерігається помірне зростання на кредитному ринку.
«Останніми тижнями кілька банків тимчасово знизили процентні ставки в рамках маркетингових кампаній. Зазвичай можна було отримати іпотеку зі ставкою від 4,29%. Однак ці акції завершилися наприкінці вересня, і банки повернулися до стандартного рівня ставок. Наразі середня ставка за іпотечними кредитами становить близько 4,5%, і я не очікую її значного зниження», — зазначив Ейм.
Читайте також
За даними останньої статистики Чеської банківської асоціації Hypomonitor, у серпні банки та будівельні товариства Чеської Республіки видали іпотечних кредитів на суму 33,1 млрд крон, що на 14% менше, ніж у липні.
Нові кредити без рефінансування скоротилися на 11% - до 25,9 млрд крон, але все ще залишаються другими за обсягом у цьому році. Процентні ставки за новими кредитами продовжували незначно знижуватися, у середньому з 4,53% до 4,52%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems