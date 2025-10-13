Скільки коштують квартири в містах Чехії Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

Скільки коштують квартири в містах Чехії

У Чехії ціни на квартири на вторинці у третьому кварталі зросли в середньому на 21% у річному вимірі, до майже 79 тисяч крон за «квадрат».

Про це пише чеське видання СTK.

Аналітики зазначають — у жодному великому місті ціна на квартири не знизилася ні в річному обчисленні, ні в квартальному.

Де найбільше зросли ціни на житло у Чехії

Зростання цін у річному обчисленні коливалося від 10%до майже 30%.

Найбільш значне зростання зафіксовано в Усті-над-Лабем, де ціни зросли на 27%, а вартість квадратного метра зросла на 10 034 крони.

У Празі за рік квартири подорожчали на 12%. Як свідчить аналітика, у середньому ціна старої квартири в хорошому стані становила 149 643 крони за квадратний метр.

За квартиру площею 80 «квадратів» покупці платили приблизно на 1,3 мільйона крон більше, ніж за аналогічний період минулого року — майже 12 мільйонів крон.

У Брно середня вартість квартири сягала 116 400 крон/кв.м. Типова квартира коштувала близько 9,3 мільйона крон, що на 920 000 крон більше, ніж у попередньому році.

В Остраві ціна досягла 62 088 крон/кв.м, а в Усті-над-Лабем — 47 293 крони/кв.м.

Середні ціни у чеських містах (крон за кв. м)

А що з іпотекою

У порівнянні з попереднім кварталом ціни на квартири зросли на 1−4%, що свідчить про стабілізацію ринку.

За словами Девіда Ейма, заступника голови ради директорів Gepard Finance, також спостерігається помірне зростання на кредитному ринку.

«Останніми тижнями кілька банків тимчасово знизили процентні ставки в рамках маркетингових кампаній. Зазвичай можна було отримати іпотеку зі ставкою від 4,29%. Однак ці акції завершилися наприкінці вересня, і банки повернулися до стандартного рівня ставок. Наразі середня ставка за іпотечними кредитами становить близько 4,5%, і я не очікую її значного зниження», — зазначив Ейм.

За даними останньої статистики Чеської банківської асоціації Hypomonitor, у серпні банки та будівельні товариства Чеської Республіки видали іпотечних кредитів на суму 33,1 млрд крон, що на 14% менше, ніж у липні.

Нові кредити без рефінансування скоротилися на 11% - до 25,9 млрд крон, але все ще залишаються другими за обсягом у цьому році. Процентні ставки за новими кредитами продовжували незначно знижуватися, у середньому з 4,53% до 4,52%.

