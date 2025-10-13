Вакансії для фахівцівв БЕБ: кого шукають і які вимоги Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

Вакансії для фахівцівв БЕБ: кого шукають і які вимоги

Бюро економічної безпеки України опублікувало оголошення про розміщення 9 вакансій на керівні посади в органі на період воєнного стану та закликало долучитись до команди.

Про це деться в публікаці ї БЕБ.

Кого шукають

Бюро добирає фахівців на посади головних спеціалістів відділу телекомунікаційних технологій та звʼязку департаменту цифрового розвитку, трансформацій та цифровізацій, а також відділу комунікацій БЕБ.

Також потрібен керівник відділу інноваційного розвитку департаменту цифрового розвитку, керівник відділу техзабезпечення, завідувач сектору захисту інформації цього ж департаменту, а також заступник керівника департаменту — керівник відділу цифровізації інфраструктури, кібзахисту та безпеки.

Наявна вакансія керівника департаменту персоналу БЕБ, керівника відділу оплати праці та грошового забезпечення департаменту фінансів.

Для приєднання до команди БЕБ потрібно подати документи згідно переліку для участі в доборі на зайняття вакантних посад держслужби.

Як проходить відбір

У разі відсутності зауважень до поданих документів, наступним етапом є відбір кандидатів із найбільш релевантним досвідом та кваліфікаціями. Їм буде запропоновано пройти інтерв’ю.

Кандидатам, які будуть обрані для призначення на посади, можуть запропонувати пройти психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа, за їхньою згодою.

Ми раніше писали , що найближчі півтора роки заплановане масштабне оновлення складу БЕБ і аудит чинних кадрів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Новопризначений керівник БЕБ отримає широку автономію в ухваленні управлінських рішень — включно з формуванням структури та добором заступників. Ключовим етапом у найближчі 1,5 роки стане створення двох спеціальних комісій:

Комісія з відбору нових працівників БЕБ;

Комісія з переатестації чинного складу відомства.

