БЕБ готують до масштабного перезавантаження: нардеп повідомив деталі — Finance.ua

БЕБ готують до масштабного перезавантаження: нардеп повідомив деталі Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

У найближчі півтора роки заплановане масштабне оновлення складу БЕБ і аудит чинних кадрів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

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Новопризначений керівник БЕБ отримає широку автономію в ухваленні управлінських рішень — включно з формуванням структури та добором заступників.

Ключовим етапом у найближчі 1,5 роки стане створення двох спеціальних комісій:

Комісія з відбору нових працівників БЕБ;

Комісія з переатестації чинного складу відомства.

Обидві комісії складатимуться з 12 осіб — по 6 представників від голови БЕБ та ще 6 осіб від бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів (за поданням посольств).

Реформа має на меті очистити орган від скомпрометованих кадрів і залучити нових фахівців.

Кабінет міністрів 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко. За її словами, від нового керівника очікується оновлення роботи Бюро, посилення інституційної спроможності та налагодження ефективного діалогу з бізнесом.

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