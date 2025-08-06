Кабмін призначив Цивінського директором БЕБ — Finance.ua

Кабмін призначив Цивінського директором БЕБ Сьогодні 11:40

Кабмін призначив Цивінського директором БЕБ

Кабінет міністрів 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

«Після рішення конкурсної комісії, проходження всіх необхідних перевірок та поліграфа — немає жодних застережень щодо його кандидатури», — зазначила глава уряду.

За її словами, від нового керівника очікується оновлення роботи Бюро, посилення інституційної спроможності та налагодження ефективного діалогу з бізнесом.

«Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами. Бізнес має працювати чесно і прозоро, розраховуючи на повагу та захист з боку держави», — наголосила Свириденко.

Перезавантаження БЕБ

На початку 2024 року Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт № 10439 про перезавантаження БЕБ. Спершу народні депутати не підтримали законопроєкт на тлі широкої критики. Документ доопрацьовували та подали на повторне перше читання. Депутати проголосували за нього.

24 червня 2025 року стало відомо, що переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ став колишній детектив НАБУ Олександр Цивінський. Однак уряд тоді не призначив його на посаду, висловивши сумніви щодо відповідності кандидата вимогам.

9 липня Конкурсна комісія з відбору голови БЕБ опублікувала рішення про відхилення кандидатури Цивінського. У протоколі зазначено, що рішення ухвалене на підставі інформації від СБУ та статті 2 Закону України «Про національну безпеку». Комісія закликала подати нові кандидатури.

Попри це, в уряді наголосили, що Цивінський переміг конкурс і має очолити Бюро.

Пізніше стало відомо, що Комісія з відбору голови БЕБ повторно подала Кабміну кандидатуру Цивінського. Нових кандидатів уряд не запропонував.

30 липня Комісія заявила про завершення своїх повноважень, оскільки вони обрали кандидата. У повідомленні йшлося, що Цивінський повністю відповідає вимогам законодавства.

1 серпня Юлія Свириденко заявила, що переможець конкурсу на посаду директора БЕБ пройде поліграф. Це потрібно для запобігання маніпуляціям.

Що відомо про Олександра Цивінського

Олександр Цивінський має юридичну освіту та досвід у правоохоронних органах.

За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у росії. Водночас сам Олександр Цивінський заперечує цю інформацію.

«Батько, навіть якщо він і є громадянином рф на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні. З ним 10 років не спілкуюсь взагалі, мене виховував вітчим, тому безпекові хвилювання, особливо після того, що я служив в АТО у 2014-му та рік з початку повномасштабки у 2022, є смішними», — заявив Цивінський у коментарі Суспільному.

Сам Цивінський неодноразово наголошував на своїй проукраїнській позиції.

Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України.

У 2007 році був призначений на посаду слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи слідчого управління ГУНП у Львівській області. Після цього працював: старшим слідчим, старшим слідчим в ОВС, старшим слідчим в ОВС — криміналістом, заступником начальника відділу.

У НАБУ працював з 2015 року. Брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов.

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